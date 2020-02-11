【英國脫歐】賈偉德：將不再遵守歐盟在金融服務行業的規則

《經濟通通訊社１１日專訊》英國財政大臣賈偉德表示，英國政府將不再遵守歐盟針對金融

服務行業的規則，但希望就銀行業達成持久的貿易關係。

他堅稱英國將實行與歐盟不同的規定，並正與歐盟談判起草一份詳細的計劃。他亦強調，如

果對英國而言可行，英國將跟隨歐盟的方式，不過肯定存在差異。英國作為全球金融中心之一，

需要跟上並推動國際標準。

不過金融業界擔心，歐盟僅需要提前一個月通知，就可以撤回對等安排。英國《金融時報》

報道亦曾指出，Ｊ賈偉德希望達成永久對等的協議。（ａｌ）

