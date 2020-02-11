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即市新聞

11/02/2020 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》法則執行部的責任

　　《窩輪豪情》（三）法規執行部負責市場監控，以確定須作進一步調查的市場失當行為，處
理涉嫌觸犯有關法例及守則的個案，包括涉及內幕交易及操縱市場等罪行的個案，和向違規的持
牌中介團體執行紀律程序。
　　（四）市場監察部負責監察兩家交易所與有關結算所的運作、促進證券及期貨市場的發展，
以及推動及發展市場團體的自律監管。
　　香港交易所屬於《證券及期貨條例》所指的認可控制人。香港交易所擁有，並營運香港唯一
的股票交易所、期貨交易所和相關的結算所（三家結算所分別為香港中央結算有限公司（香港結
算）、香港期貨結算有限公司（期貨結算公司）與香港聯合交易所期權結算所有限公司（聯交所
期權結算所））。
　　香港交易所旗下全資附屬公司聯交所屬於《證券及期貨條例》所指的認可交易所。聯交所營
運及維持香港股票市場，乃監管聯交所參與者交易事宜的主要監管機構，亦為於聯交所主板及創
業板上市的公司的主要監管機構。
　　香港交易所旗下全資附屬公司期交所屬於《證券及期貨條例》所指的認可交易所。期交所營
運及維持香港期貨市場，乃監管期交所參與者交易事宜的主要監管機構。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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