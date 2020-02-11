《談國論企－黎偉成》豬肉價倍漲促１月份ＣＰＩ飆升

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年１月份的同比增長高達５﹒４％，主

要受到豬肉價倍升和鮮菜會亦明顯走高的刺激，不僅有農曆春節所處月份不相同的節日性因素的

影響，更有一定可能因新型肺炎疫症引發以食品為主的需求相應增加所致。國家強化醫療抗疫的

同時，更積極增加食品產銷，以穩定社會和經濟，相信措施會漸生良效；問題是豬肉價一而再倍

升，意味肆虐逾年的非洲豬瘟應對之策有待改善。



＊料新型肺炎疫症加大通貨壓力＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年１月份同比增長

，進一步擴大至５﹒４％，較２０１８年同期的１﹒７％升幅提升凡３﹒７個百分點之普，通貨

壓力幾乎全面加大，其中一個原因乃（一）受到農曆春節因素的影響，因：庚子年年初一於

２０２０年１月２５日，而己亥年乃於２０１９年２月５日啟始，故ＣＰＩ於２０２０年１月份

的比較基礎較低而出現相對較高的增長，是可以預期的節日性因素。

但ＣＰＩ於２０２０年１月份的同比增長如斯可觀，也就毫無疑問的顯示中國的通貨有愈來愈大

的向上壓力，最是重要者為（二）畜肉分類中的（Ｉ）豬肉價格於２０２０年１月份同比飆升

１１６％，遂影響ＣＰＩ上漲２﹒７６個百分點，而此一漲幅居然可以佔ＣＰＩ整體漲幅的略越

一半，可見豬肉價貴，對通貨壓力甚深，亦使居民的生活添壓不輕。

豬價貴，當然與非洲豬瘟問題有十分密切的關連。問題是非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐

於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生豬需時，使豬肉供應和價格只有可能逐

步有序地回落。唯是情況並非想像或預計般樂觀，豬肉價格反而於２０１９年１０月份及１１月

份同比增長皆逾１倍，到１２月份的回落，仍增９７％，更於２０２０年１月份飆升１﹒１６倍

，是為非洲豬瘟疫症以來增長的最高的一個月份。

初步估計，中國的豬肉價格再度倍增，不僅是受到農曆春節期「錯配」因素的影響，還有新

型肺炎疫症之壓。疫症肆虐，使工農業產銷以至交通運輸等難保常態，加上居民增購各種物資以

便減少出外避疫染，需求上升，令供需失衡。

其餘兩大畜肉價格踞高不下，便由是可見新型肺炎疫症壓力之一斑：（ＩＩ）牛肉價格於

２０２０年１月份同比增長２０﹒２％，環比基本持平，但相對於２０１９年１月份的７﹒９％

升幅要高１２﹒３個百分點。（ＩＩＩ）羊肉價格於是月份同比增１０﹒４％，略低於上月和上

年同期。

由是畜肉分類指數的同比增長７６﹒７％，對ＣＰＩ的升幅影響３﹒３８個百分點，即佔比

高達６２﹒６％，此亦為政府得設法強化牛豬生產和豬肉供應，始能夠使以豬肉為主要畜肉食用

得到保障，特別是價格的回調。



＊非食品價格尚受控略降通脹壓力＊



和（三）鮮菜，價格於２０２０年１月份的同比增長，亦高達１７﹒１％，對ＣＰＩ的升幅

影響達０﹒４５個百分點，亦是相當不可忽視的壓力，因２０１９年１２月份的升幅為

１０﹒８％，故２０２０年首月份的環比增長也就高達６﹒３個百分點，相信這此是受到新型肺

炎疫情的影響。

至於ＣＰＩ的（四）其他主要組成部分如衣著、居住等非食品，同比增長１﹒６％，比上年

同比所增的１﹒７％略低０﹒１個百分點，環比增０﹒３個百分點，可以接受，因這是節日因素

之使然也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

