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11/02/2020 09:28

《異動股》大健康急升逾６４％，官方委託防疫醫療物資採購

　　《經濟通通訊社１１日專訊》大健康國際（０２２１１）開升６４﹒２７％，報０﹒０９２
元；成交約１６０８萬股，涉資１４８萬元。
　　大健康國際宣布，為對抗疫症，集團旗下如吉林省、瀋陽地區、黑龍江地區部分附屬公司受
當地政府防疫指揮部門委託，為防疫醫療物資指定的採購單位。相關附屬公司將進一步發揮集團
整體優勢，發揮遍布東北地區八百餘家連鎖藥房及國內的五大物流配送中心優勢，整合上游商業
資源，調動境內外分支機構積極性，在各級政府的領導下，盡全力對抗疫症。
　　現時，恆生指數報２７５１４，升２７２點或升１﹒００％，主板成交３２﹒３１億元。國
企指數報１０７５６，升０﹒９６％或升１０１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大健康國際（０２２１１）　　　０﹒０９２元　　　升６４﹒２８６％
　　巨星醫療　（０２３９３）　　　１﹒７９０元　　　升２６﹒０５６％
　　蓮和醫療　（００９２８）　　　０﹒０５５元　　　升１０﹒０００％
　　中生製藥　（０１１７７）　　１１﹒４６０元　　　升　１﹒７７６％
　　石藥集團　（０１０９３）　　１９﹒２８０元　　　升　１﹒１５４％
　　國藥控股　（０１０９９）　　２６﹒３００元　　　升　１﹒１５４％
　　白雲山　　（００８７４）　　２６﹒３５０元　　　無升跌
　　中國醫療　（０８２２５）　　　１﹒１４０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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