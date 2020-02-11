《異動股》吉利汽車（１７５）急飆近９％，正探討合併沃爾沃汽車

《經濟通通訊社１１日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升８﹒６１％，報１４﹒８８元

；成交約３６８萬股，涉資５４７８萬元。

吉利汽車公布，正在與沃爾沃汽車ＡＢ公司的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的

業務合併進行重組的可能性。藉此成為一家強大的全球集團，將帶來成本結構和新技術開發的協

同作用，以應對未來挑戰。

現時，恆生指數報２７５１４點，升２７２點或升１﹒００％，主板成交３２﹒３１億元。

國企指數報１０７５６點，升１０１點或升０﹒９６％。

上證綜合指數報２８９４點，升４點或升０﹒１４％，成交３３﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１０７４９點，升２１點或升０﹒２０％，成交５９﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １４﹒８８元 升８﹒６１％

北京汽車 （０１９５８） ４﹒０２元 升０﹒５０％

東風集團 （００４８９） ６﹒０６元 無升跌

慶鈴汽車 （０１１２２） １﹒７８元 無升跌

廣汽集團 （０２２３８） ８﹒４７元 無升跌

華晨中國 （０１１１４） ７﹒０９元 跌０﹒１４％

長城汽車 （０２３３３） ５﹒４２元 跌１﹒８１％

比亞迪股份（０１２１１） ４６﹒００元 跌２﹒１３％

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（ｆｚ）

