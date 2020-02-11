《異動股》騰訊（７００）升２％，今年新一批國產遊戲版號已下發

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２％，報４０８﹒６００元；

成交約３５９萬股，涉資１４﹒６０億元。

國家新聞出版廣電總局官網顯示，今年新一批國產遊戲版號已下發，共有５３款遊戲，

審批時間為２月１０日。其中，網易的《夢幻西遊網頁版》、騰訊的《螺旋風暴》、阿里互娛的

《三國志幻想大陸》、嗶哩嗶哩的《夢想養成計劃》等獲批。

阿里巴巴（０９９８８）新報２１２﹒４元，跌０﹒０９４％，成交達３１３萬股，涉資６

﹒６３億元。阿里將於明天公布季度業績。

現時，恆生指數報２７５５５，升３１４點或升１﹒１５％，主板成交１４５﹒６７億元。

國企指數報１０７８９，升１﹒２７％或升１３５點。

上證綜合指數報２９０２，升１２點或升０﹒４３％，成交５２５﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１０７２６，跌２點或跌０﹒０２％，成交９０８﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４０８﹒６００元 升１﹒９９７％

阿里巴巴（０９９８８） ２１２﹒４００元 跌０﹒０９４％

中手游 （００３０２） ３﹒２５０元 升１﹒２４６％

網龍 （００７７７） ２７﹒１５０元 無升跌

ＩＧＧ （００７９９） ６﹒６６０元 升３﹒０９６％

樂遊科技（０１０８９） ２﹒７００元 升０﹒７４６％

創夢天地（０１１１９） ５﹒０９０元 升０﹒７９２％

心動公司（０２４００） ２８﹒５５０元 無升跌

禪遊科技（０２６６０） ０﹒８７０元 無升跌

映客 （０３７００） １﹒２４０元 升０﹒８１３％

家鄉互動（０３７９８） ３﹒３８０元 升３﹒０４９％

金山軟件（０３８８８） ２８﹒１００元 跌０﹒７０７％

ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ

（０６８２０） １﹒５００元 升３﹒４４８％

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（ｅｃ）

