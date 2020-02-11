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11/02/2020 10:13

【武漢肺炎】普華永道料疫情將拖累今年中國經濟增速降至５﹒２％


　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》普華永道昨日（１０日）發布報告指，綜
合國內外机構的主要分析預測結果，如果武漢肺炎疫情在３月底或４月初進入收尾階段，那麼今
年四個季度的增速可能分別為４﹒５％、５％、５﹒８％和５﹒７％，全年增速將在５﹒２－５
﹒３％。
　　報告稱，本次疫情對經濟增速的影響將會明顯超過１７年前的「非典」疫情。一方面，無論
是確診人數還是死亡人數，本次疫情的規模都已明顯超過上次。另一方面，與「非典」時期相比
，當前的增長環境、產業結構與政策刺激空間都已發生變化，對緩解及應對衝擊都相對不利。不
過，疫情產生的衝擊必定是短暫的。當疫情結束之後，經濟增長將很快回到由基本面決定的正常
軌道上來。
　　從消費、投資、出口三駕馬車來看，本次疫情爆發於春節之前，對消費影響比較大。其中，
度整體社會消費品零售額增速可能會放緩５－６個百分點。
　　在投資方面，疫情導致很多企業無法按時開工，生產訂單被逼取消，投資也將相應減少。不
過，與對消費影響相比，疫情對投資影響相對較小，因為中國一般製造業原本就處於產能過剩狀
態。同時，疫情還有可能推動一些大型醫療基礎設施項目的新增投資。
　　最後，由於疫情造成消費和投資增長趨緩，加上中美貿易戰第一階段協議實施，２０２０年
進出口貿易將繼續放緩。
　　綜合來看，中國經常項目仍將保持一定的順差，但相比去年可能有所下降。淨出口對ＧＤＰ
增長的貢獻與２０１９年基本持平或略有下降。由於國際收支保持基本穩定，加上在中美貿易第
一階段協議中承諾保持匯率基本穩定，２０２０年人民幣對美元匯率預計也將繼續穩定。

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