【武漢肺炎】瑞銀：受疫情影響，判斷今年中國ＧＤＰ降至５﹒４％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日在電話會

議上表示，新冠肺炎的嚴重性更甚於「非典」時期，不僅感染數、死亡數超過非典，疫情影響的

範圍也很大。

她表示，假設新冠肺炎在３月底以後沒有很多新增的病例，生產和生活在４月份恢復，那麼

估算一季度中國經濟將環比下降１﹒５％，同比增３﹒８％。隨後在政策刺激下，二三季度經濟

環比將達到１０％以上的增速，那麼判斷全年ＧＤＰ從６％降至５﹒４％。

