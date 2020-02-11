《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日在電話會
議上表示，新冠肺炎的嚴重性更甚於「非典」時期，不僅感染數、死亡數超過非典，疫情影響的
範圍也很大。
她表示，假設新冠肺炎在３月底以後沒有很多新增的病例，生產和生活在４月份恢復，那麼
估算一季度中國經濟將環比下降１﹒５％，同比增３﹒８％。隨後在政策刺激下，二三季度經濟
環比將達到１０％以上的增速，那麼判斷全年ＧＤＰ從６％降至５﹒４％。
11/02/2020 14:50
【武漢肺炎】瑞銀：受疫情影響，判斷今年中國ＧＤＰ降至５﹒４％
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日在電話會
議上表示，新冠肺炎的嚴重性更甚於「非典」時期，不僅感染數、死亡數超過非典，疫情影響的
範圍也很大。
她表示，假設新冠肺炎在３月底以後沒有很多新增的病例，生產和生活在４月份恢復，那麼
估算一季度中國經濟將環比下降１﹒５％，同比增３﹒８％。隨後在政策刺激下，二三季度經濟
環比將達到１０％以上的增速，那麼判斷全年ＧＤＰ從６％降至５﹒４％。
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