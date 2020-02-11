《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀中國經濟學家汪濤今日在電話會議上表示
，受疫情影響，企業無法開工，現金流非常困難，收入、利潤將出現下滑。同時，職工收入亦受
到影響，進一步影響消費。因此，她判斷資本市場大幅下跌後會反彈穩定，目前最恐慌的一瞬已
經過去了，接下來還要看疫情發展，包括零售、餐館、酒店等行業受影響比較大。
她又指，很多中小企業無法開工，短期內失業率有一定上升。但是，即使經濟大幅放緩，政
府也不會刺激房地產，只會做一些微調。
11/02/2020 15:45
【武漢肺炎】瑞銀：即使經濟大幅放緩，中國也不會刺激房地產
《經濟通通訊社記者林雯婕１１日上海專電》瑞銀中國經濟學家汪濤今日在電話會議上表示
，受疫情影響，企業無法開工，現金流非常困難，收入、利潤將出現下滑。同時，職工收入亦受
到影響，進一步影響消費。因此，她判斷資本市場大幅下跌後會反彈穩定，目前最恐慌的一瞬已
經過去了，接下來還要看疫情發展，包括零售、餐館、酒店等行業受影響比較大。
她又指，很多中小企業無法開工，短期內失業率有一定上升。但是，即使經濟大幅放緩，政
府也不會刺激房地產，只會做一些微調。
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