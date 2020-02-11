《午市前瞻》未見有大量資金流出，港股短期料可上２５０天線

《經濟通通訊社１１日專訊》內地因疫症而死亡人數突破千人關口，惟隔晚美股造好，加上

Ａ股連日反彈，港股今早高開２７２點後逐步升幅擴大，股份並一度重返５０天線（２７５８６

點），高見２７６７４點。但本港各區開始出現疫症爆發跡象，青衣「康美樓」疑成「淘大翻版

」，引起投資者憂慮，港股升幅輕微收窄，５０天線得而復失但貼近關口。恆生指數午收

２７５８３點，升３４１點或升１﹒２５％，主板成交６３４﹒７２億元。國企指數報

１０８２０，升１６６點或升１﹒５６％。

內地股市升幅輕微，上證綜合指數報２９００，升９點或升０﹒３３％，成交１９６４﹒７

０億元人民幣。深證成份指數報１０７４８，升１９點或升０﹒１８％，成交３０９０﹒１７億

元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒２％，報５８﹒８元；港交所（００３８８）

跌０﹒２２％，報２６７﹒８元；今年新一批國產遊戲版號已下發，刺激騰訊（００７００）升

１﹒７％，報４０７﹒４元；中移動（００９４１）跌０﹒０７％，報６６﹒８元；友邦保險（

０１２９９）升０﹒９５％，報７９﹒９元。



＊吉利擬合併沃爾沃刺激股價，內房隨市反彈＊



吉利（００１７５）公布正在與沃爾沃汽車ＡＢ公司進行初步討論，探討兩家公司的業務合

併進行重組的可能性，今早股價一度高開近一成報１４﹒８８元，高見１５﹒２８，中午收市仍

升６﹒１３％報１４﹒５４元。其他車股略為回吐，比亞迪（０１２１１）跌２﹒７７％，報４

５﹒７元；華晨中國（０１１１４）跌１﹒１３％，報７﹒０２元；廣汽集團（０２２３８）跌

１﹒４２％，報８﹒３５元；長城汽車（０２３３３）升０﹒１８％，報５﹒５３元。

多間內房企業公布１月銷售數據出現明顯下滑，但無礙內房股升勢，其中萬科

（０２２０２）更是唯一錄得１月銷售升幅的企業，股價漲２﹒５％，報３０﹒７元；中海外（

００６８８）升３﹒１３％，報２８元；融創中國（０１９１８）升５﹒０６％報４２﹒５５元

；碧桂園（０２００７）升３﹒３１％，報１０﹒６２元；中國恆大（０３３３３）升

３﹒３７％，報１８﹒４元。

人行連日「放水」進行逆回購，內銀股走勢強勁，郵儲行（０１６５８）升２﹒９７％，報

５﹒２元；建行（００９３９）升２﹒３９％，報６﹒４３元；中信銀行（００９９８）升０﹒

９５％，報４﹒２４元；農行（０１２８８）升１﹒６４％，報３﹒１元；工行（０１３９８）

升２﹒２１％，報５﹒５４元。



＊本地消費先升後回，新經濟股表現榮辱互見＊



因疫情控恐慌下，市民開始囤積物資，連帶本地消費品股一同攀升，但中午收市前卻出現倒

跌，有指香港電視（０１１３７）主席王維基計劃本地開廠生產口罩，刺激今早一度破頂升至７

﹒３元，市場憂慮公司「抽水」集資，股價收市前卻跌１１﹒１９％，報５﹒９５元；森信紙業

集團（００７３１）跌３﹒９２％，報０﹒４９元；日清食品（０１４７５）跌１﹒１３％，報

７﹒０１元；維達國際（０３３３１）跌１﹒９２％，報２０﹒４元。阿信屋母企ＣＥＣ國際控

股（００７５９）升２７﹒０３％，報０﹒９４元。

新經濟表現不一，有消息阿里巴巴（０９９８８）將被排除在港股通之外，引發股價下挫，

半日跌０﹒４７％，報２１１﹒６元；金山軟件（０３８８８）跌３﹒１８％，報２７﹒４元；

網龍（００７７７）跌５﹒１６％，報２５﹒７５元。美團點評（０３６９０）則升３﹒５％，

報９９﹒１５元；新意網集團（０１６８６）升０﹒７６％，報５﹒３２元。

澳門衛生局近日表示，將根據未來九天澳門的新冠肺炎確診數目及評估內地情況，再決定是

否如期重開賭場，濠賭股聞聲反彈銀河娛樂（０００２７）升１﹒９７％，報５４﹒３元；新濠

國際（００２００）升１﹒６４％，報１７﹒３８元；澳博控股（００８８０）升１﹒６７％，

報９﹒１２元；永利澳門（０１１２８）升０﹒９３％，報１７﹒２８元；金沙中國（０１９２

８）升２﹒２２％，報３９﹒１元；美高梅中國（０２２８２）升２﹒３３％，報１１﹒４元。



＊彭偉新：對本地零售股前景悲觀＊



港股近日走勢反覆向上，上日略微回吐後，今早高開２７２點報２７５１４點，隨後港股繼

續向上，一度高見２７６７４，惟受制於２５０天牛熊線（約２７６８８）。京華山一研究部主

管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，港股短期能上破２５０天線（牛熊線），惟目前港股最大阻

力在廿天線（約２７７５３），亦是保力加通道的中軸位置，認為港股短期在２７３００點見支

持。他還指，現時市場對於疫情態度比較中性，主要還是看短期資金流動，但現時未見有大量資

金流出，這對港股有利。至於疫情對港股的影響，仍要看之後經濟數據的表現。

疫情下市民大量搶購日用品，本地零售股爆升。彭偉新認為本次升浪只是市場輪流炒作效果

，對本地零售股前景悲觀。因本地零售長期業務表現一般，本次搶購潮是一種提前消費，對未來

未必是好事。

的平安好醫生（０１８３３）將於今日放榜，彭偉新指長線看好該股，指今日股價回落主要

因牛熊証發行商出貨，整體沽貨壓力不大，可趁回落小注吸納。雖然目前市場目標價在７９元，

但不排除業績表現其虧損收窄後，市場會進一步上調目標。（ｆｚ、ｕｌ）

