【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４８﹒６億人幣，買建行騰訊沽金軟吉利

《經濟通通訊社１１日專訊》美股受科技股帶動上升，道指升１７４點，加上憧憬疫情降溫

，港股承接今早高開２７２點，其後升幅擴大，一度升逾４００點，收復５０天線（約

２７５８６點）。然而，本地陸續出現新增新型肺炎確診個案，最新個案不排除病毒經住宅單位

的排氣管傳播，令人擔心「沙士淘大花園」事件重現，港股午後升幅收窄，最終收市報

２７５８３點，升３４２點。

按額度計算，北水全日淨流入４８﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是金

山軟件（０３８８８）、吉利汽車（００１７５）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１１１０﹒１５億元微升３％。其中港股通成交１９５﹒８億元，佔總成交

１７﹒６％。



＊內銀股受追捧，北水狂掃建行工行＊



建行升近２﹒４％，報６﹒４３元領漲內銀股，工行同樣升２％報５﹒５３元。北水同樣力

撐，分別淨買入１３﹒３４億元及４﹒６６億元。

國家新聞出版廣電總局官網顯示，今年新一批國產遊戲版號已下發，共有５３款遊戲，審批

時間為２月１０日。其中獲批的包括騰訊的《螺旋風暴》。騰訊盤中一度升至４１１元，收市仍

升２％報４０９元。北水繼續捧場，淨買入７﹒４７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １３．３４

騰訊控股（００７００） ７．４７

工商銀行（０１３９８） ４．６６

小米集團（０１８１０） ３．３２

中國銀行（０３９８８） ３．１８



淨沽出最多港股：

金山軟件（０３８８８） －２．２１

吉利汽車（００１７５） －０．９８

中芯國際（００９８１） －０．９８

港交所 （００３８８） －０．５４

融創中國（０１９１８） －０．４４

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（ｃａ）

