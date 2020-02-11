《美元走勢－羅明立》德國經濟數據不振，歐元短期走勢將受壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒９３ １０９﹒７４ １０９﹒９０

歐元╱美元 １﹒０９１７ １﹒０９０８ １﹒０９１０

英鎊╱美元 １﹒２９２２ １﹒２９１２ １﹒２９１６

美元╱瑞郎 ０﹒９７８８ ０﹒９７７４ ０﹒９７８５

美元╱港元 ７﹒７６６３ ７﹒７６２６ ７﹒７６４０

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《美元走勢》美股三大指數昨日（１０日）上升，其中道瓊斯工業平均指數收漲１７４點。

美國三藩市聯儲行長戴利表示，美國經濟現況良好，政策亦處於合適狀態，工資增長按年應維持

於３％，使勞動市場有改善的空間。此外，他表示暫看不到新型肺炎疫情對美國經濟有很大衝擊

。美匯指數短線反覆上升，投資者關注美聯儲主席鮑威爾即將發表的言論，特別是對新型肺炎疫

情對經濟的影響，而減息預期下降將有利美元匯價。

德國去年１２月工業訂單按月減少２﹒１％，預期為增加０﹒６％。歐央行行長拉加德表示

，雖然中美之間貿易戰的威脅似乎已減弱，但新型肺炎疫情爆發給環球經濟前景帶來新威脅，歐

央行正保持關注，同時願意在必要時加大貨幣政策支持力。德國工業生產數據創下２００９年金

融海嘯以來最大跌幅，為歐元匯價帶來壓力。歐元初步支持位於１﹒０８８０，下一步支持位於

１﹒０８２０。歐元區最大經濟體德國的經濟數據不振，歐元短期走勢將受壓。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９００ １﹒１０５０ １﹒０８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３３０ １﹒３２００ １﹒３３８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

