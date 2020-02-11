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即市新聞

11/02/2020 16:44

《美元走勢－羅明立》德國經濟數據不振，歐元短期走勢將受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９３　　　１０９﹒７４　　　１０９﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９１７　　　１﹒０９０８　　　１﹒０９１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２２　　　１﹒２９１２　　　１﹒２９１６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７８８　　　０﹒９７７４　　　０﹒９７８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６３　　　７﹒７６２６　　　７﹒７６４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美股三大指數昨日（１０日）上升，其中道瓊斯工業平均指數收漲１７４點。
美國三藩市聯儲行長戴利表示，美國經濟現況良好，政策亦處於合適狀態，工資增長按年應維持
於３％，使勞動市場有改善的空間。此外，他表示暫看不到新型肺炎疫情對美國經濟有很大衝擊
。美匯指數短線反覆上升，投資者關注美聯儲主席鮑威爾即將發表的言論，特別是對新型肺炎疫
情對經濟的影響，而減息預期下降將有利美元匯價。
　　德國去年１２月工業訂單按月減少２﹒１％，預期為增加０﹒６％。歐央行行長拉加德表示
，雖然中美之間貿易戰的威脅似乎已減弱，但新型肺炎疫情爆發給環球經濟前景帶來新威脅，歐
央行正保持關注，同時願意在必要時加大貨幣政策支持力。德國工業生產數據創下２００９年金
融海嘯以來最大跌幅，為歐元匯價帶來壓力。歐元初步支持位於１﹒０８８０，下一步支持位於
１﹒０８２０。歐元區最大經濟體德國的經濟數據不振，歐元短期走勢將受壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３３０　　　１﹒３２００　　　１﹒３３８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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