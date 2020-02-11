【武漢肺炎】青衣康美樓疑「淘大翻版」，０７室居民入住檢疫中心

昨日（１０日）新增的第６宗新型冠狀病毒個案涉及一名６２歲女子，居於青衣長康邨康美

樓，與第１２宗個案病人居住的為同一座大廈。由於兩個案居住大廈不同樓層的同一單位，疑出

現淘大花園翻版，政府隨即啟動跨部門應變小組，宣布立即疏散康美樓０７單位所有居民，入住

檢疫中心。

初步調查兩名患者均居於０７號單位，由同一條糞渠接駁，室內排氣管未有密封。樓上單位

較早發病，樓下新增患者於９日到瑪嘉烈醫院求診，呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應。

《香港經濟日報》

