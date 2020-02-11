  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2020 08:32

【武漢肺炎】青衣康美樓疑「淘大翻版」，０７室居民入住檢疫中心

　　昨日（１０日）新增的第６宗新型冠狀病毒個案涉及一名６２歲女子，居於青衣長康邨康美
樓，與第１２宗個案病人居住的為同一座大廈。由於兩個案居住大廈不同樓層的同一單位，疑出
現淘大花園翻版，政府隨即啟動跨部門應變小組，宣布立即疏散康美樓０７單位所有居民，入住
檢疫中心。
　　初步調查兩名患者均居於０７號單位，由同一條糞渠接駁，室內排氣管未有密封。樓上單位
較早發病，樓下新增患者於９日到瑪嘉烈醫院求診，呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應。
《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金