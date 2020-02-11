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11/02/2020 08:48

【武漢肺炎】４快餐店停售火鍋，減傳播風險

　　新冠肺炎疫情肆虐，本港累計錄近４０宗確診個案，一個家族共１９人年初二（２６日）在
觀塘一派對場地「打邊爐」及燒烤聚會後，至今最少有１１人確診，引起恐慌。
　　大快活（０００５２）、大家樂（００３４１）及吉野家昨日（１０日）宣布，為減低疫情
傳播風險，昨日起旗下所有分店暫停供應火鍋，並全面加強分店防疫及衛生措施；美心則指，美
心ＭＸ已於昨日停售所有火鍋產品。
　　當局則籲戲院、卡拉ＯＫ、補習社等未來兩周停業，冀降低病毒傳播風險。
《香港經濟日報》

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