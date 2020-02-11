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11/02/2020 13:42

【武漢肺炎】金界：賭客來源多元化受疫情影響少，維持派息政策

　　《經濟通通訊社１１日專訊》武漢肺炎疫情持續擴散，金界控股（０３９１８）首席運營官
及首席營銷官倪維業於發布會上表示，疫情持續使世界多個地區如越南、菲律賓等地，也禁止中
國旅客入境，而現時澳門賭場亦需要停業，但反而對集團位於柬埔寨的業務帶來機會，因可供賭
客選擇的賭場有限，而澳門中介亦為集團旗下的ＮａｇａＷｏｒｌｄ帶來更多賭客。
　　他續指，從農曆新年前十天至初十五皆為柬埔寨賭業的淡季，現時每天客流量為８０００至
９０００人，從１月２４日起集團旗下賭場的客人和員工均需要檢查體溫，亦有分發口罩予員工
和客人。集團主席Ｔｉｍｏｔｈｙ　ＭｃＮａｌｌｙ表示，集團客戶多元化，不會單一依賴中國
旅客，又指中國與柬埔寨關係良好，沒有禁止中國旅客入境，亦對疫情發展感到樂觀，雖然短期
難免受到影響，相信當疫情有所改善，柬埔寨的旅遊業會好轉。
　　集團財務總監陳善尊表示，集團位於柬埔寨Ｎａｇａ１項目首階段優化中，２５０間酒店房
間已完成優化，而餘下的２５０間酒店房間將於今年上半年完成優化，而Ｎａｇａ３地盤已開始
試樁工程，料今年下半年開始施工。另外，隨著Ｎａｇａ３概念設計獲批，項目的酒店房間數量
將會下降，但賭場和餐飲等區域的面積佔比將會有所提升，投資金額則維持不變。
　　集團執行副主席李維德表示，預料Ｎａｇａ３將於２０２４或２０２５年完工。李氏續指，
集團去年純利達逾５億美元，加上Ｎａｇａ２投入營運等因素，故把全年派息比率上調至
８０％，除非在現金流方面出現影響，暫不會改變未來６０－６５％的派息比率。（ｂｎ）

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