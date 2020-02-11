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即市新聞

11/02/2020 14:02

【本港樓市】海濱南岸３房戶累減１６０萬，以１０４０萬元沽出

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為紅磡海濱南岸１座中層Ｈ
室，實用面積５９０平方呎，建築面積７７０平方呎，３房間隔，向東南，望鯉魚門海景。
　　業主去年１２月放盤，叫價１２００萬元，後因應市況逐步減至１１００萬元，最終累減
１６０萬元，以１０４０萬元將單位易手，折合平均實用呎價１７６２７元，較銀行估價低一成

　　買家屬於區內租客。原業主於２０１５年１月以８２８萬元買入單位，持貨５年，帳面獲利
２１２萬元，單位升值２６％。（ｂｉ）

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