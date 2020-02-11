《經濟通通訊社１１日專訊》謝瑞麟珠寶（００４１７）在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上公布，受冠
狀病毒疫情影響，將暫時關閉在香港和澳門的１５家分店，以降低病毒傳播的風險。
是次關閉的１５家分店，香港佔１４家，澳門佔１家，當中包括銅鑼灣怡和街店、旺角金都
商場店、尖沙咀栢麗大道店、黃埔聚寶坊店、沙田新城市廣場店、將軍澳東港城店、上水廣場店
和澳門─殷王子大馬路店等。
至於繼續營業的其餘分店，將每半小時清潔和消毒一次。（ｃｌ）
11/02/2020 09:58
【武漢肺炎】謝瑞麟珠寶將暫時關閉香港澳門１５家分店
《經濟通通訊社１１日專訊》謝瑞麟珠寶（００４１７）在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上公布，受冠
狀病毒疫情影響，將暫時關閉在香港和澳門的１５家分店，以降低病毒傳播的風險。
是次關閉的１５家分店，香港佔１４家，澳門佔１家，當中包括銅鑼灣怡和街店、旺角金都
商場店、尖沙咀栢麗大道店、黃埔聚寶坊店、沙田新城市廣場店、將軍澳東港城店、上水廣場店
和澳門─殷王子大馬路店等。
至於繼續營業的其餘分店，將每半小時清潔和消毒一次。（ｃｌ）
|國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
|生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
|生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
|中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
|興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
|FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰