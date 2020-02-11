【武漢肺炎】謝瑞麟珠寶將暫時關閉香港澳門１５家分店

《經濟通通訊社１１日專訊》謝瑞麟珠寶（００４１７）在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上公布，受冠

狀病毒疫情影響，將暫時關閉在香港和澳門的１５家分店，以降低病毒傳播的風險。

是次關閉的１５家分店，香港佔１４家，澳門佔１家，當中包括銅鑼灣怡和街店、旺角金都

商場店、尖沙咀栢麗大道店、黃埔聚寶坊店、沙田新城市廣場店、將軍澳東港城店、上水廣場店

和澳門─殷王子大馬路店等。

至於繼續營業的其餘分店，將每半小時清潔和消毒一次。（ｃｌ）

