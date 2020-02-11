《經濟通通訊社１１日專訊》宏利表示，新型冠狀病毒在本港傳播風險日增，有見市面口罩
供應緊張，決定向近５００個有需要的東九龍基層家庭捐贈１萬個口罩。
是次宏利夥拍同樣以東九龍為基地的基督教家庭服務中心，將該批口罩捐贈予區內基層家庭
，以解其燃眉之急。該批口罩將經由該會社工直接派發予有需要的家庭。
為讓口罩能儘快送到有需要人士的手上，宏利亞洲首席執行官華康堯（Ａｎｉｌ Ｗａｄｈ
ｗａｎｉ）及宏利香港首席行政總監戴明鈞（Ｄａｍｉｅｎ Ｇｒｅｅｎ）今日親自帶領一眾宏
利義工安排運送和包裝口罩。（ｂｉ）
11/02/2020 16:30
【武漢肺炎】宏利捐贈１萬個口罩予東九龍基層家庭
《經濟通通訊社１１日專訊》宏利表示，新型冠狀病毒在本港傳播風險日增，有見市面口罩
供應緊張，決定向近５００個有需要的東九龍基層家庭捐贈１萬個口罩。
是次宏利夥拍同樣以東九龍為基地的基督教家庭服務中心，將該批口罩捐贈予區內基層家庭
，以解其燃眉之急。該批口罩將經由該會社工直接派發予有需要的家庭。
為讓口罩能儘快送到有需要人士的手上，宏利亞洲首席執行官華康堯（Ａｎｉｌ Ｗａｄｈ
ｗａｎｉ）及宏利香港首席行政總監戴明鈞（Ｄａｍｉｅｎ Ｇｒｅｅｎ）今日親自帶領一眾宏
利義工安排運送和包裝口罩。（ｂｉ）
|生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
|生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
|剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
|生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
|剖析天下11/02/2020
美國經濟 隱憂猶存
|中國故事11/02/2020
【武漢肺炎】廣東省人大緊急立法 禁絕野味交易消費運輸食用
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰