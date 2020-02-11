【武漢肺炎】宏利捐贈１萬個口罩予東九龍基層家庭

《經濟通通訊社１１日專訊》宏利表示，新型冠狀病毒在本港傳播風險日增，有見市面口罩

供應緊張，決定向近５００個有需要的東九龍基層家庭捐贈１萬個口罩。

是次宏利夥拍同樣以東九龍為基地的基督教家庭服務中心，將該批口罩捐贈予區內基層家庭

，以解其燃眉之急。該批口罩將經由該會社工直接派發予有需要的家庭。

為讓口罩能儘快送到有需要人士的手上，宏利亞洲首席執行官華康堯（Ａｎｉｌ Ｗａｄｈ

ｗａｎｉ）及宏利香港首席行政總監戴明鈞（Ｄａｍｉｅｎ Ｇｒｅｅｎ）今日親自帶領一眾宏

利義工安排運送和包裝口罩。（ｂｉ）

