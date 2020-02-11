《再戰明天》聯儲局主席鮑威爾在參院發表證詞，新西蘭央行議息

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），美聯儲主席鮑威爾在參議院發表證詞，新西

蘭公布官方指標利率。



＊美聯儲主席鮑威爾在參議院發表證詞＊



在外圍重要經濟活動上，明日國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）貨幣和資本市場部副主任納塔盧

奇、花旗集團董事總經理兼全球首席分析師Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ａｎｎ參加圓桌會議。

本港時間明早１０：００ａｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）亞太局局長李昌鏞舉行記者會

，就亞洲經濟和挑戰發表看法。

明午５：５０ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩參加第五屆歐洲金融論壇的爐邊談話。

明晚１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告發表證

詞。９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話。

明日，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利、歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫和歐洲證券

和市場管理局（ＥＳＭＡ）主席麥堯爾在愛爾蘭的年度歐洲金融論壇上講話。



＊新西蘭公布官方指標利率，台灣公布第四季國內生產總值＊



在數據方面，明早９：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１％。

明午４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值，年率料由２﹒９９％升上３﹒４％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒２％跌至下滑２％；

年率跌幅料由１﹒５％擴大至２﹒５％。

８：００ｐｍ，印度公布１月消費者物價指數，年率料由７﹒３５％升上７﹒４％。



＊阿里巴巴派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）和香港電訊－ＳＳ

（０６８２３）。（ｈｏ）

