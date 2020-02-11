《經濟通通訊社１１日專訊》平安好醫生（０１８３３）公布截至去年１２月底止年度業績
，期內虧損收窄至７﹒３４億元（人民幣．下同），２０１８年度則錄得９﹒１２億元虧損，每
股虧損０﹒７３元，不派息。
期內，收入５０﹒６５億元，按年上升５１﹒８％，經營虧損收窄至９﹒５９億元，而
２０１８年度的經營虧損為１１﹒０９億元，毛利１１﹒７億元，按年增加２８﹒５％。
（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
11/02/2020 17:11
平安好醫生去年虧損收窄至７﹒３４億元人民幣，不派息
《經濟通通訊社１１日專訊》平安好醫生（０１８３３）公布截至去年１２月底止年度業績
，期內虧損收窄至７﹒３４億元（人民幣．下同），２０１８年度則錄得９﹒１２億元虧損，每
股虧損０﹒７３元，不派息。
期內，收入５０﹒６５億元，按年上升５１﹒８％，經營虧損收窄至９﹒５９億元，而
２０１８年度的經營虧損為１１﹒０９億元，毛利１１﹒７億元，按年增加２８﹒５％。
（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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