《小傳日記》人仔稍回升，內房物管醒；魚缸靠上攏，內銀再受捧！



《小傳日記》雖然新冠肺炎疫情未見緩和，目前令神州有超過４﹒２萬人感染，逾千人喪生

。但各地魚缸一於少理，花旗國納指同標普指仲要繼續創新高，香江魚缸今日（１１日）高開

２７２點報２７５１４點，即刻企返上去五十天線（約２７５８６點）。雖然噚晚青衣「康美樓

」懷疑出現「淘大翻版」個種方式傳染個案，但人仔最近止跌回穩，令魚缸反其道而行仲愈升愈

有，當中ＱＱ（００７００）獲批遊戲新版號，再加埋神州銀行佬頂住，令魚缸曾經衝高４３３

點見２７６７４，逼近牛熊線（約２７６８８）！大隻佬指數全日收報２７５８３點，升３４２

點，升幅逾１巴仙，主板成交１１１０﹒１５億銀微升３巴仙。國企指數報１０８０８點，升

１５４點，升幅近１個半巴仙。

大隻藍戰士方面，ＱＱ彈２巴仙，報４０９銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲逾１巴仙，報

８０﹒１５銀；大象（００００５）漲近１巴仙，報５８﹒６５銀；神州移動（００９４１）軟

約半個巴仙，報６６﹒４５銀；生發發（００３８８）升逾半個巴仙，報２７０﹒２銀。

Ａ場表現都唔錯，上證綜合指數報２９０１點，升１１點，幅度近半個巴仙。深證成分指數

報１０７６８點，升４０點，幅度亦近半個巴仙。兩市成交７８６０﹒２６億銀人仔。



＊重開見可能賭佬即飛騰，北水唔玩得阿里股價失＊



馬交政府話，雖然過往六日未錄得新冠肺炎新確診個案，可能社區存在隱性患者，但已經開

始評估會晤會如期重開賭場，聽到消息Ｄ濠賭佬自然彈返起身。銀娛（０００２７）抽高近３巴

仙，報５４﹒６銀；金沙（０１９２８）起飛２巴仙，報３９﹒０５銀；永利馬交

（０１１２８）彈起逾１巴仙，報１７﹒３２銀；澳博（００８８０）升逾１巴仙，報９﹒０８

銀；新濠（００２００）漲近２巴仙，報１７﹒４２銀。喺柬埔寨經營賭場嘅金界

（０３９１８）去年多賺三成，股價全日飆１０巴仙，報１２﹒１銀，勁！

今日新經濟股就兩邊走，有消息傳阿里巴巴（０９９８８）好大機會唔比入港股通，股價微

軟４亳子報２１２﹒２銀；美團（０３６９０）今日就曾經重返「紅底」，收市起哄近４巴仙，

報９９﹒２銀；平安好醫生（０１８３３）今日收市之後就會公布業績，但績前就見到Ｄ獲利盤

，插水近４巴仙報７６﹒４５銀；小米（０１８１０）跪低逾１巴仙，報１２﹒７８銀；同程藝

龍（００７８０）漲近１巴仙，報１０﹒９４銀。



＊人行逆回購磚頭未升夠，神州出補貼物管唔使怯＊



人行今日係第二日恢復開展逆回購，今日到期逆回購總量３８００億人仔，即係有２８００

億人仔資金淨回籠，美金兌離岸人仔都有走低，但今日神州磚頭佬繼續向上，中海外

（００６８８）彈近４巴仙，報２８﹒１５銀；碧桂園（０２００７）跳高逾３巴仙，報

１０﹒６銀；潤地（０１１０９）踼高近２個半巴仙，報３５﹒５５銀；融創（０１９１８）炒

高逾５個半巴仙，報４２﹒７５銀；世茂房（００８１３）起哄逾４巴仙，報２７﹒４５銀。

深圳話，為咗應對新冠肺炎疫情，會對轄區物業管理服務企業嘅疫情防控服務，按在管面積

每平方米０﹒５銀人幣標準，實施兩個月財政補助。而杭州西湖區都對物管佬因為防控疫情而有

嘅額外成本，最多畀九成補助，總額唔超過１０萬銀人幣。有神州政策加持，物管佬齊齊彈起，

中海物業（０２６６９）收彈逾７巴仙報５﹒７銀，盤中見５﹒８銀創上市新高；保利物業

（０６０４９）反跣逾１個半巴仙，報６３﹒５銀；碧桂園服務（０６０９８）跳高逾３個半巴

仙，報３０﹒５５銀。富瑞出報告話，睇好６隻物管佬，佢哋可以喺母公司嘅強力支持下進行擴

張同整合，首選雅生活（０３３１９）同新城悅（０１７５５），認為兩隻增長強勁而估值唔錯

，前者彈逾７巴仙，報３３﹒６銀；後者鏟高近７巴仙，報１６銀。



＊Ａ場續受捧內銀最得寵，新車賣唔好車仔股價倒＊



Ａ場兩市繼續向上，神州銀號繼噚日受北水吸納之後，今日繼續受捧。建行（００９３９）

同工行（０１３９８）齊齊踼高逾２巴仙，分別報６﹒４３銀同５﹒５３銀；中行

銀；郵儲銀行（０１６５８）起哄升逾２個半巴仙，報５﹒１８銀。

吉利汽車（００１７５）話，同緊沃爾沃汽車（即富豪汽車）嘅管理層進行初步討論，睇下

兩間公司業務可唔可以合併重組喎。吉利係今日表現最好藍戰士，收彈近６巴仙，報１４﹒４８

銀。不過，市場研究機構集邦科技旗下拓墣產業研究院出報告話，新型冠狀病毒肺炎疫情重創汽

車產業供需，預期神州２０２０年第一季新車銷售按年會下滑超過２５％呀，其他車仔表現就差

少少，東風（００４８９）漏氣跌半巴仙，報６﹒０３銀；北汽（０１９５８）滑一格，報

３﹒９９銀；廣汽（０２２３８）潛水逾２巴仙，報８﹒２８銀。請請！



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