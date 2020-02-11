【武漢肺炎】普華永道料疫情將拖累今年中國經濟增速降至５﹒２％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》普華永道昨日（１０日）發布報告指，綜

合國內外机構的主要分析預測結果，如果武漢肺炎疫情在３月底或４月初進入收尾階段，那麼今

年四個季度的增速可能分別為４﹒５％、５％、５﹒８％和５﹒７％，全年增速將在５﹒２－

５﹒３％。

報告稱，本次疫情對經濟增速的影響將會明顯超過１７年前的「非典」疫情。一方面，無論

是確診人數還是死亡人數，本次疫情的規模都已明顯超過上次。另一方面，與「非典」時期相比

，當前的增長環境、產業結構與政策刺激空間都已發生變化，對緩解及應對衝擊都相對不利。不

過，疫情產生的衝擊必定是短暫的。當疫情結束之後，經濟增長將很快回到由基本面決定的正常

軌道上來。

從消費、投資、出口三駕馬車來看，本次疫情爆發於春節之前，對消費影響比較大。其中，

餐飲、酒店、旅遊、娛樂、交通等行業首當其衝，有關企業收入出現斷崖式下跌，因此預計一季

度整體社會消費品零售額增速可能會放緩５－６個百分點。

在投資方面，疫情導致很多企業無法按時開工，生產訂單被逼取消，投資也將相應減少。不

過，與對消費影響相比，疫情對投資影響相對較小，因為中國一般製造業原本就處於產能過剩狀

態。同時，疫情還有可能推動一些大型醫療基礎設施項目的新增投資。

最後，由於疫情造成消費和投資增長趨緩，加上中美貿易戰第一階段協議實施，２０２０年

進出口貿易將繼續放緩。

綜合來看，中國經常項目仍將保持一定的順差，但相比去年可能有所下降。淨出口對ＧＤＰ

增長的貢獻與２０１９年基本持平或略有下降。由於國際收支保持基本穩定，加上在中美貿易第

一階段協議中承諾保持匯率基本穩定，２０２０年人民幣對美元匯率預計也將繼續穩定。

