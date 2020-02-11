《保險智衛－余栢堅》加強保障，全面守護生活

《保險智衛》這個農曆新年，相信很多港人因為新型冠狀病毒疫情影響，由到處拜年變為到

處搜羅口罩及各種消毒用品。造好衛生防護、盡力保護自己及家人免受病毒感染固然重要，然而

病毒無處不在，僅僅衛生防護一道防線可能未必足夠。

就著此新型冠狀病毒疫症，保險業界已推出各項提升保障措施，希望與大家共渡難關。除了

一些額外保障如住院現金津貼、強制隔離津貼、額外身故賠償外，亦設特快理賠服務及延長保費

寬限期，幫助紓緩被保人因疫症所帶來的潛在影響。此外，一些保險公司亦豁免與新型冠狀病毒

有關的等候期要求，為投保醫療保險的新客戶及早提供保障，被保人在保單生效後若不幸確診便

可索償。對於正打算投保的人士，可怎樣分辨醫療保險與危疾保險如何提供健康保障？

醫療保險的性質是就醫療開支，一般不論是患病或受傷，以實報實銷形式提供賠償。賠償金

額多少視乎不同計劃的設計及其訂明的條款而定，在不超過保單賠償上限的情況下，有的會全數

賠償醫療開支，有些計劃則就各醫療項目賠償大部分（如８５％）的開支，讓不同客戶按需要選

擇適合自己的計劃。

危疾保險則針對嚴重疾病而設，一般會按照計劃內定明的一系列受保疾病，提供一次性支付

的權益賠償。比較常見的嚴重疾病為癌症、中風、急性心肌梗塞等。不過，以近日的新型冠狀病

毒為例，由於這是一種先前未知的疾病，除非病毒引發更嚴重的狀況，例如經醫生診斷後狀況符

合有關危疾保險計劃內的危疾定義，如慢性肺病、末期肺癌等，甚至昏迷或身故，否則未必屬保

障範圍內。



＊為未知疾病作好防守＊



現今的健康保險產品雖然已不斷與時並進，然而病毒的變種速度更快。有見及此，早於兩年

前已有一種突破傳統保險框架的危疾保險計劃推出，就疾病或意外對被保人生活所引致的影響提

供保障，賠償條件不受疾病定義限制。此等計劃按被保人的遭遇，譬如遇上此四種情況其中兩種

－（１）連續住院１０日或以上（包括在深切治療部留醫的時間）、（２）在深切治療部留醫連

續７２小時或以上、（３）被醫生確認需終生服藥，或（４）接受於全身、脊髓或脊椎硬膜外麻

醉之手術，並連續８星期不能工作或上學，計劃便會作出一筆過投保額１００％的賠償，讓客戶

自行安排如何運用賠款。

為自己及家人投保好醫療及危疾保障時，此類新型危疾保險計劃可為未知的突發事件設立多

一度防線。下回繼續與大家探討這類創新保障產品。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

