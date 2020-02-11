《宏觀銓局－馬桂銓》新型冠狀病毒

《宏觀銓局》本欄之前提及２０２０年的三個疑問，原本打算續談全球宏觀經濟數據走向和

今年迄今為止一些令人鼓舞的季度業績表現。但隨著新型冠狀病毒爆發，筆者唯有更改本周話題

。

世界衛生組織於１月３１日宣布，在中國爆發的新型冠狀病毒為全球緊急情況，在截稿前，

病毒已蔓延至至少１８個國家。與此同時，多家國際航空公司限制飛往中國的航班，而包括美國

，歐盟，加拿大，日本和英國等國亦陸續從這個以２０１９ｎ－ＣｏＶ為編號的病毒震央武漢撤

僑。病毒是在武漢一個海鮮市場初次發現，經由動物傳染人類，所以又稱武漢冠狀病毒。其傳播

路徑和２００３年的沙士近似：首先從動物傳播到人，然後再從人到人。直至截稿前，已有

１７０人死於新病毒，感染個案遍及最少１５個其他國家。

全球市場對疫情反應負面。美國標準普爾５００指數和ＭＳＣＩ歐洲指數上星期分別下跌

２﹒１２％和３﹒１４％，ＭＳＣＩ環球股票指數亦跌了２﹒５６％。至於避險資產就上升，美

國十年期公債上周升了１﹒６％，金價亦升１﹒１２％。較多業務在中國的美國企業受挫較大，

至於以美國本土業務為主的公司，例如公用股，表現相對較佳。根據過往經驗，經濟活動通常會

在疫症爆發後一至三個月內見底。但今回的病毒帶來較大不確定性，尤其是中國目前病例已超越

沙士爆發時的數目，令投資者極為不安。

美國本周經濟數據好壞參半。當局表示，２０１９年第四季度美國經濟增長２﹒１％，符合

市場預期。直至去年年底，企業固定投資連續三個季度減少，主要是因為設備支出和非住宅建築

投資跌幅超出知識產權產品支出的增長。商業投資數據通常與企業普查相關。近幾個月來許多企

業信心回復，正值是美中貿易爭拗有所降溫，預期投資會逐步回穩。受惠於按揭利率下調，第四

季實際住宅投資增長了５﹒８％，去年下半年則平均增長了約５％。自去年年中起，房地產指標

持續向好，但至上星期開始好淡爭持，顯示八月份減息的效力正在減弱。預料勞工市場穩健、消

費基礎強勁，即使減息效力量減退，住宅投資仍然向上。第四季實際消費增長了１﹒８％，少於

二三季平均的３﹒８％增幅。投資信心續強，勞工市場健康，應會繼續支持消費穩定增長。

美國企業陸續公布第四季度業績，至今有近四成公司彙報過，其中有７３％勝過預期。大多

數行業都錄得盈利增長，其中科技板塊收益尤其強勁。總體企業收入保持良好增長，有６４％公

司好過預期。

資產配置方面，筆者正逐步減持股票至和債券相若；至於地區方面則仍然偏愛美國。新型冠

狀病毒可能會繼續惡化一段時間後才見好轉。趁著股票估值偏高，投資者可以考慮一邊減持股票

，一邊觀察病毒爆發情況。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

