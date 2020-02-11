國家發改委推動復工復產，港股升３４２點收２７５８３

《經濟通通訊社１１日專訊》新型肺炎繼續肆虐，全國確診病例突破４萬２千宗，死亡人數

破千；然而，國家發改委強調當前首要任務為推動復工復產，加上有部分企業更新復工日期，紓

緩市場對內地生產線停擺的憂慮。港股今早高開２７２點報２７５１４點。然而，本地陸續出現

新增新型肺炎確診個案，最新個案不排除病毒經住宅單位的排氣管傳播，令人擔心「沙士淘大花

園」事件重現，港股早段升幅一度收窄至１９５點，見全日最低位

２７４３６點。不過，騰訊（００７００）旗下手遊獲批股價急漲，帶動恆指最多升４３３點報

２７６７４，一度收復５０天線（約２７５８６點）。人行繼續展開逆回購，內銀午後走高，支

持港股維持３００點以上升幅。最終港股收報２７５８３，升３４２點或升

１﹒２６％，主板成交１１１０﹒１５億元微升３％。

國企指數報１０８０８，升１５４點或升１﹒４５％。恆安國際（０１０４４）回吐

２﹒２６％，報６２﹒８５元，為最差表現藍籌。

Ａ股方面，上證綜指報２９０１，升１１點或升０﹒３９％，深成指數報１０７６８，升４

０點或升０﹒３７％，兩市７８６０﹒２６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９５％，報５８﹒６５元；港交所

（００３８８）揚０﹒６７％，報２７０﹒２元；友邦（０１２９９）升１﹒２６％，報

８０﹒１５元；同業中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）獲批共用５Ｇ系統室內頻率

，中移動（００９４１）受壓軟０﹒６％，報６６﹒４５元；建行（００９３９）飆

２﹒３９％，報６﹒４３元。



＊吉利與富豪洽重組，升幅冠藍籌＊



汽車股個別發展，吉利（００１７５）與富豪汽車（即沃爾沃汽車）探討業務合併重組的可

能性，急漲５﹒６９％，報１４﹒４８元，為最佳表現藍籌；比亞迪（０１２１１）１月汽車總

銷量按年減少４２％，回吐３﹒５１％，報４５﹒３５元；廣汽（０２２３８）瀉２﹒２４％，

報８﹒２８元；華晨中國（０１１１４）跌０﹒９９％，報７﹒０３元。

澳門過往六日未有新增新冠肺炎確診個案，澳門衛生局表示，將根據未來九天確診數目及評

估內地情況，再決定是否如期重開賭場。濠賭股有追捧，銀娛（０００２７）揚

２﹒５４％，報５４﹒６元；金沙中國（０１９２８）升２﹒０９％，報３９﹒０５元；美高梅

中國（０２２８２）漲２﹒３３％，報１１﹒４元；永利澳門（０１１２８）升

１﹒１７％，報１７﹒３２元。金界（０３９１８）去年全年多賺３３％，股價飆１０％，報１

２﹒１元。

國內下發新一批國產遊戲版號，其中，網易的《夢幻西遊網頁版》及騰訊的《螺旋風暴》等

獲批。騰訊走高２﹒１％，報４０９元；創夢天地（０１１１９）升０﹒４％，報

５﹒０７元；ＩＧＧ（００７９９）跌２﹒７９％，報６﹒２８元；日前急漲的軟件股有回吐，

金蝶（００２６８）跌０﹒１９％，報１０﹒４元；網龍（００７７７）滑５﹒５２％

，報２５﹒６５元。



＊內房股急漲，物管股破頂＊



人行今日進行的１０００億元人民幣７天期逆回購，中標利率持平，為人行連續第二日恢復

開展逆回購。加上人民幣靠穩，內房向上，融創中國（０１９１８）升５﹒５６％，報

４２﹒７５元；世房（００８１３）升４﹒１７％，報２７﹒４５元；龍湖（００９６０）升２

﹒７％，報３６﹒１元；華潤置地（０１１０９）升２﹒４５％，報３５﹒５５元。

深圳及杭州因應疫情補貼物業管理服務公司，加上富瑞唱好物管股，對多隻物管股首予買入

評級，整體板塊今日大升。新城悅服務（０１７５５）升６﹒９５％，報１６元；雅生活服務（

０３３１９）飆７﹒３５％，報３３﹒６元；中海物業（０２６６９）走高

７﹒１４％，報５﹒７元；佳兆業美好（０２１６８）漲４﹒７８％，報２３元；永升生活服務

（０１９９５）升２﹒４６％，報７﹒５元。

新經濟股方面，據彭博報道，阿里巴巴（０９９８８）據悉將被排除在港股通之外，曾急挫

逾２％，收市僅跌０﹒１９％，報２１２﹒２元；平安好醫生（０１８３３）今日收市後公布業

績，股價跌３﹒７８％，報７６﹒４５元；同程藝龍（００７８０）升０﹒９２％

，報１０﹒９４元；小米（０１８１０）跌１﹒３９％，報１２﹒７８元；美團點評

（０３６９０）反彈３﹒５５％，報９９﹒２元。（ｙｋ）

