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即市新聞

11/02/2020 13:50

《股金豐采－涂國彬》ＶＩＸ縱已回落，避險仍有需求

　　《股金豐采》俗稱恐慌指數的ＶＩＸ，進入２０２０年之後，基本圍繞１２水平上落，波幅
小，風險資產普遍走高。春節期間，疫情加速擴散，ＶＩＸ重回大波動。ＶＩＸ在１月２７日大
漲２５﹒２１％，至１８﹒２３，當日一度高見１９﹒０２，雖然第二日，ＶＩＸ就又回吐一成
，但擔憂情緒仍在。
　
＊一度曾逼近２０＊
　
　　疫情還沒有得到控制，大家一邊關注疫情，一邊評估對經濟的影響。世界衛生組織宣布，武
漢肺炎構成國際關注公共衛生緊急事件，引發廣泛關注。很快，全球不少國家都列出禁飛和限制
入境舉措。ＶＩＸ在１月３１日創出近期新高至１９﹒９９，收漲２１﹒６３％，全周累積近三
成漲幅。
　
＊全球股市反彈＊
　
　　進入２月開始，投資者逐漸消化恐慌情緒，ＶＩＸ明顯回落。除了２月７日反彈３﹒４１％
外，截止到２月１０日為止已經下跌２０﹒１７％。全球股市反彈，美股創新高，美匯指數在經
濟數據推動下，連續上漲六日。
　　不過，考慮新型冠狀病毒確診人數仍在升高，且尚無特效藥，擔憂難在短期內去除，市場情
緒還將反覆，大宗商品包括油銅保持疲弱。投資者在股市反彈的同時，仍傾向保留手中避險資產
如黃金等，令避險資產價格持續有買盤支持。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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