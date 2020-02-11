《股金豐采－涂國彬》ＶＩＸ縱已回落，避險仍有需求

《股金豐采》俗稱恐慌指數的ＶＩＸ，進入２０２０年之後，基本圍繞１２水平上落，波幅

小，風險資產普遍走高。春節期間，疫情加速擴散，ＶＩＸ重回大波動。ＶＩＸ在１月２７日大

漲２５﹒２１％，至１８﹒２３，當日一度高見１９﹒０２，雖然第二日，ＶＩＸ就又回吐一成

，但擔憂情緒仍在。



＊一度曾逼近２０＊



疫情還沒有得到控制，大家一邊關注疫情，一邊評估對經濟的影響。世界衛生組織宣布，武

漢肺炎構成國際關注公共衛生緊急事件，引發廣泛關注。很快，全球不少國家都列出禁飛和限制

入境舉措。ＶＩＸ在１月３１日創出近期新高至１９﹒９９，收漲２１﹒６３％，全周累積近三

成漲幅。



＊全球股市反彈＊



進入２月開始，投資者逐漸消化恐慌情緒，ＶＩＸ明顯回落。除了２月７日反彈３﹒４１％

外，截止到２月１０日為止已經下跌２０﹒１７％。全球股市反彈，美股創新高，美匯指數在經

濟數據推動下，連續上漲六日。

不過，考慮新型冠狀病毒確診人數仍在升高，且尚無特效藥，擔憂難在短期內去除，市場情

緒還將反覆，大宗商品包括油銅保持疲弱。投資者在股市反彈的同時，仍傾向保留手中避險資產

如黃金等，令避險資產價格持續有買盤支持。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

