《鍾之日記》無懼疫情負面，中港魚缸齊升



《鍾之日記》２月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地新冠肺炎疫情繼續肆虐，累計死亡人數突破千人。國家衛健委最新公布，截至１０日，

收到全國確診新冠肺炎病例４２６３８宗，單日新增２４７８宗，死亡人數達１０１６宗。不過

，疫情最嚴重的武漢，新增疑似病例由２月５日高峰日的２０７１例波動下降至１０日９６１例

，說明武漢市疑似病人的存量正在加速分流和消化。內地疫情似現小曙光。

穆迪表示，疫情令亞太區經濟風險增加，但未威脅信貸評級。瑞銀首席中國經濟學家汪濤今

日在電話會議上表示，假設新冠肺炎在３月底以後沒有很多新增的病例，生產和生活在４月份恢

復，那麼估算一季度ＧＤＰ將環比下降１﹒５％，同比增３﹒８％，判斷全年ＧＤＰ從６％降至

５﹒４％。



＊騰訊、內銀撐港股＊



本港社區爆發持續發生，由於第６宗與第１２宗病人，均居於青衣長康邨康美樓，疑出現淘

大花園翻版，政府隨即啟動跨部門應變小組，宣布立即疏散康美樓０７單位所有居民，入住檢疫

中心。

不過，資本市場似乎懶理負面消息，港股今早高開２７２點報２７５１４點，國家發改委強

調當前首要任務為推動復工復產，加上有部分企業更新復工日期，紓緩市場對內地生產線停擺的

憂慮。騰訊（００７００）旗下手遊獲批股價急漲，帶動恆指最多升４３３點報２７６７４；為

應對疫情可能帶來內銀不良貸款規模攀升的壓力，上海等各地銀保監局擬放寬銀行不良貸款考核

，內銀午後走高，支持港股維持３００點以上升幅。最終港股收報２７５８３，升３４２點或升

１﹒２６％，主板成交１１１０﹒１５億元微升３％。

阿里巴巴（０９９８８）據報將被排除在港股通之外。因自互聯互通開通以來，兩地將第二

上市、同股不同權股份排除在名單之外，而目前滬深港三間交易所尚未同意破例或修改相關規則

。阿里一度急挫至２０７﹒２元，收市跌幅收窄至０﹒２％，報２１２﹒２元。



＊Ａ場六連升＊



滬深股市今日六連升，在周期、釀酒板塊帶領下，滬綜指早盤已突破二千九，是Ａ股鼠年復

市後首次，午後穩固，全日收２９０１﹒６７點，升０﹒３９％，總結這六個交易日，滬指升幅

達到１５５點或５﹒２％，距離春節休市前的收市位置僅差約７５點。科技股回落，創業板指收

跌０﹒６７％。

人行今日收水，淨回籠２８００億元人民幣，Ａ場交投稍消退，兩市全日成交７８６１億元

人民幣，和上日同時段成交水平減少１５﹒４％。



＊吉利擬與沃爾沃合作獲捧，機構料行業首季銷售萎縮＊



吉利汽車（００１７５）宣布，正在與沃爾沃汽車（Ｖｏｌｖｏ）ＡＢ公司的管理層進行初

步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，藉此成為一家強大的全球集團，將

帶來成本結構和新技術開發的協同作用。

市場普遍看好吉利與Ｖｏｌｖｏ的合作。交銀國際認為，兩家公司潛在重組將集中在動力總

成和模塊化車輛架構上，這有機會在成本結構上產生協同效應，降低兩家公司在新技術開發的研

發成本。另外，長期合作可以改善客戶對品牌的認知度，而沃爾沃在歐洲汽車市場的穩固地位有

助吉利打入海外市場。

交銀國際繼續推薦吉利為行業首選，維持吉利「買入」評級，目標價８﹒９元。

不過內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，整體行業前景亦不容樂觀。市場研究機構集邦科

技（ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ）旗下拓墣產業研究院周二發表報告稱，預期中國２０２０年第一季

新車銷售按年將下滑超過２５％。

報告指出，最早發布封城的湖北省是中國汽車工業重鎮，年產量約佔全中國１０％份額，其

產、出口與銷售，同時蔓延至全球汽車供應鏈。

比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）最新公布的銷售數據就麻麻，１月汽車總銷量

為按年減少４２﹒６８％，其中新能源汽車銷量按年更大減７５﹒１２％。

行業前景堪慮，中資汽車股今日普遍捱沽，比亞迪挫３﹒５％，廣汽（０２２３８）跌

２﹒２％，永達汽車（０３６６９）跌２％，華晨中國（０１１１４）亦跌１％；惟福耀玻璃

（０３６０６）隨市升１﹒３％，而有利好消息支持的吉利汽車則漲５﹒７％，報１４﹒４８元

，為今日表現最好的藍籌。



＊周期板塊急求轉移壓力，或亮出不可抗力皇牌＊



交銀國際分析指，在緊急事態下，因消費低迷和工廠產能復甦時間延長，會降低整體經濟的

需求，繼而對大宗商品交易構成衝擊，雖然在短期內影響定價，但大宗商品的長期定價依賴更深

層次的經濟周期走勢，認為新型冠狀病毒肺炎疫情的短期衝擊帶來的長期影響有限。

疫情對第一產業的經濟影響還算有限，但對於涉及加工生產的第二產業而言，經濟打擊則嚴

峻得多。早前有分析指，如果受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，建築工人在春節後無法返城，將影

響各地的建築活動，對周期板塊如鋼鐵、水泥、玻璃等行業產生不利影響。摩根大通分析師發表

報告，指如果疫情持續下去，中國鋼企可能會繼石油公司之後，亮出「不可抗力」皇牌，稱因無

法接收交付的鐵礦石，無法履行與礦企簽署的合同。

周期股今日出現顯著升幅，鋼企鞍鋼股份（００３４７）漲３﹒８％，重慶鋼鐵

（０１０５３）升１﹒２％；水泥板塊方面，華潤水泥（０１３１３）升２％，中國建材

（０３３２３）升０﹒８％，海螺水泥（００９１４）升０﹒７％。

工信部副部長辛國斌在今日會議上指出，疫情並非特別嚴重的地區，在做好疫情防控的同時

，要加快推動企業復工復產，推動大企業重點項目順次復工復產，對照省份下達的工業增加值增

速全力以赴把１至２月份的欠帳補回來，及推動產業鏈關鍵核心環節企業的復工復產，帶動產業

鏈上下游協同復工。



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