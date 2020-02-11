【抗疫維穩】習近平：堅決打贏疫情防控的人民戰爭

《經濟通通訊社１１日專訊》國家主席習近平昨日（１０日）在北京調研指導新型冠狀病毒

肺炎疫情防控工作時強調，當前疫情形勢仍然十分嚴峻，各級黨委和政府要緊緊依靠人民群眾，

堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

當日，習近平到社區、醫院、疾控中心，了解基層疫情防控工作情況；又通過視頻連線武漢

市收治新冠肺炎患者的金銀潭醫院、協和醫院、火神山醫院，向疫情防控一線的醫務工作者、幹

部職工和人民解放軍指戰員了解情況、聽取意見和建議。



＊對疫情影響較大企業要在金融、用工等加大支持力度＊



習近平表示，要堅決打擊囤積居奇趁火打劫的違法犯罪行為，要加強經濟運行調度，盡可能

降低疫情對經濟的影響。

他認為，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的，努力完成今年經濟社

會發展目標，要抓好再建項目復工，要穩定居民消費，對疫情影響較大企業要在金融、用工等方

面加大支持力度。

隨後，習近平又聽取國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭，湖北省委書記蔣超良分別代表

中央指導組、湖北指揮部所作的匯報。他表示，當前，湖北和武漢疫情形勢仍然十分嚴峻，要採

取更大的力度、更果斷的措施，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。一是要堅決做到應收盡收。盡

快增加醫療機構床位，用好方艙醫院，通過徵用賓館、培訓中心等增加隔離床位，盡最大努力收

治病患者。二是要不斷優化診療方案，堅持中西醫結合，加大科研攻關力度，加快篩選研發具有

較好臨床療效的藥物。三是要全面加強社會面管控。要妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題

，維護社會大局穩定。四是要加強輿論引導工作。要公開透明回應群眾關切，增強輿情引導的針

對性和有效性。五是要加強疫情防控工作的統一指揮，優先保障武漢等重點地區疫情防控工作。

