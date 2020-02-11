【武漢肺炎】世衛專家先遣組抵達中國，將對疫情進行調查

《經濟通通訊社１１日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德賽在日內瓦表示，由世衛

組織醫學專家組成的先遣小組已於周一抵達中國，調查此次新型冠狀病毒疫情。他並稱，已發生

病例，病毒在沒有中國旅遊歷史的人中間傳播，這「可能是引發更大火災的火花」。

今年１月底，譚德賽訪問北京，與中國國家主席習近平等舉行會談，中國同意ＷＨＯ派國際

小組來華。不過，中國政府用了將近兩周的時間批准這個小組的成員構成。（ｃｔ）

