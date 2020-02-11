  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2020 09:45

【武漢肺炎】廣東新增確診２６例累計１１７７例，深圳增７例居首

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省衛健委公布，截至２月１０日２４時，全省累計報告新
冠肺炎確診病例１１７７例。１０日當天全省新增確診病例２６例，新增出院３８例。
　　新增確診病例中，深圳市７例、廣州市４例、惠州市３例、中山市２例、佛山市２例、東莞
市２例、珠海市１例、肇慶市１例、韶關市１例、茂名市１例、揭陽市１例、江門市１例。另有
疑似病例１４８例。有３０９３名密切接觸者正在接受醫學觀察。
　　累計報告確診病例中，深圳市３７５例、廣州市３１７例、珠海市８６例、佛山市７０例、
東莞市６２例、中山市５８例、惠州市５３例、汕頭市２５例、湛江市２１例、江門市２０例、
肇慶市１５例、陽江市１３例、梅州市１３例、茂名市１１例、清遠市１０例、揭陽市８例、韶
關市７例、汕尾市５例、潮州市５例、河源市３例。男性５７９例，女性５９８例，年齡介於２
月齡－９０歲之間。
　　截至２月１０日２４時，在院的９９５例確診病例中，輕型７９例，普通型７９２例，重型
８６例，危重型３８例。累計出院１８１例。累計死亡１例。

＊深圳新增確診病例７例，累計３７５例＊

　　截至２月１０日２４時，深圳累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例３７５例。１０日
當天全市新增確診病例７例。累計報告確診病例中，男性１７８例、女性１９７例。
　　按照病例管理地區劃分，南山區８５例、福田區７０例、龍崗區６２例、寶安區５２例、龍
華區３１例、羅湖區２９例、光明區１０例、坪山區６例、鹽田區４例、大鵬新區２例、其他（
指由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直接送往定點醫院的）２４例。　
　　目前，重症３０例、危重症１２例，無死亡病例，累計出院５６例。３１９例確診病例均在
深圳市第三人民醫院隔離治療。（ｅｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金