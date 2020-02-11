【武漢肺炎】廣東新增確診２６例累計１１７７例，深圳增７例居首

《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省衛健委公布，截至２月１０日２４時，全省累計報告新

冠肺炎確診病例１１７７例。１０日當天全省新增確診病例２６例，新增出院３８例。

新增確診病例中，深圳市７例、廣州市４例、惠州市３例、中山市２例、佛山市２例、東莞

市２例、珠海市１例、肇慶市１例、韶關市１例、茂名市１例、揭陽市１例、江門市１例。另有

疑似病例１４８例。有３０９３名密切接觸者正在接受醫學觀察。

累計報告確診病例中，深圳市３７５例、廣州市３１７例、珠海市８６例、佛山市７０例、

東莞市６２例、中山市５８例、惠州市５３例、汕頭市２５例、湛江市２１例、江門市２０例、

肇慶市１５例、陽江市１３例、梅州市１３例、茂名市１１例、清遠市１０例、揭陽市８例、韶

關市７例、汕尾市５例、潮州市５例、河源市３例。男性５７９例，女性５９８例，年齡介於２

月齡－９０歲之間。

截至２月１０日２４時，在院的９９５例確診病例中，輕型７９例，普通型７９２例，重型

８６例，危重型３８例。累計出院１８１例。累計死亡１例。



＊深圳新增確診病例７例，累計３７５例＊



截至２月１０日２４時，深圳累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例３７５例。１０日

當天全市新增確診病例７例。累計報告確診病例中，男性１７８例、女性１９７例。

按照病例管理地區劃分，南山區８５例、福田區７０例、龍崗區６２例、寶安區５２例、龍

華區３１例、羅湖區２９例、光明區１０例、坪山區６例、鹽田區４例、大鵬新區２例、其他（

指由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直接送往定點醫院的）２４例。

目前，重症３０例、危重症１２例，無死亡病例，累計出院５６例。３１９例確診病例均在

深圳市第三人民醫院隔離治療。（ｅｗ）

