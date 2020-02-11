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11/02/2020 10:27

【武漢肺炎】發改委：口罩企業復工率超７６％，防護服企業７７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家發改委秘書長從亮表示，據２月１０日全國２２個重點省
份的最新數據顯示，口罩企業的復工率已經超過７６％，防護服企業的復工率為７７％，全國重
點監測的糧食生產、加工企業復工率為９４﹒６％，煤礦復產率５７﹒８％，電力、天然氣和成
品油供應充足，民航、鐵路、水運運輸網絡正常運營。
　　但是，他指出，推動全面復工復產還面臨著返工人員不足、有些地方限制開工、口罩等防疫
物資嚴重不足、產業鏈上下游不配套、交通物流不暢，以及資金壓力大等問題。（ｅｗ）

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