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11/02/2020 14:49

【武漢肺炎】人社部：建議線上找到工作再出門

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人社部就業促進司司長張瑩表示，用人單位及時確認並向員工
通報開復工時間，也希望準備返崗的勞動者，先聯繫用人單位，了解用工地的疫情防控復工時間
等具體要求。選擇合理的出行方式，做好本人的防護準備，也希望想找工作的勞動者，先參加線
上的招聘活動，找到工作後再出門。
　　他指出，目前食品藥品防護服等生產行業供水供電等行業用工需求比較大，可以重點關注，
希望通過各方的共同努力，大家都能順利返崗平安復工。（ｅｗ）

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