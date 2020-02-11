【Ａ股外援】富時羅素：疫情無阻３月Ａ股擴容，後續步伐有待評估

《經濟通通訊社１１日專訊》新冠病毒肺炎疫情肆虐，市場擔心富時羅素原定於今年３月進

行的第三批次Ａ股擴容會否如期舉行。《第一財經》引述富時羅素方面表示，本次擴容不會受到

疫情影響，正式生效是３月２３日，技術通告應是２月２１日全球收盤後發布。

據今年早些時候的安排，富時羅素於２０１９年６月開始分三步實施。第一批次的納入因子

為５％，包含１０９７隻Ａ股，第二、第三批次的納入因子分別為１０％，前者已在２０１９年

９月生效，而第三批次的正式生效將在２０２０年的３月２３日（周一開盤），即被動資金將在

３月２０日（周五）收盤前全部到位。

至於後續的擴容納入事宜，富時羅素方面表示，目前要等第三批次納入結束後，再根據之前

納入的結果來決定如何進行下一階段的市場咨詢和評估。受疫情短期影響，加之春節期間的累積

賣壓，２月３日，上證指數跌７﹒８５％報２７４３﹒０１點。但此後Ａ股連漲５日，且北上資

金仍不改流入的態勢。２月以來，北向資金累計淨流入約２７０億元人民幣。



＊上半年ＭＳＣＩ擴容計劃大概率按兵不動＊



報道又稱，今年上半年ＭＳＣＩ的擴容評估計劃大概率將按兵不動。去年１１月，ＭＳＣＩ

方面明確表示，在解決了下述所有問題後，才會進一步將中國Ａ股納入ＭＳＣＩ指數的議題展開

公開咨詢，這些問題包括風險對衝和衍生品工具的獲取，中國Ａ股較短的結算周期，陸股通的交

易假期安排，在陸股通中形成有效的綜合交易機制。機構預計，２０２０年被動資金的流入量將

有所下降，但主動資金的布局仍有加速之勢。（ｗｌ）

