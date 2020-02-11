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11/02/2020 09:34

【抗疫維穩】國稅總局：調整稅收管理措施，助受疫情影響企業紓困

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家稅務總局發布《關於充分發揮稅收職能作用　助力打贏疫
情防控阻擊戰若干措施的通知》。通知提出，積極調整稅收管理措施，幫助受疫情影響的企業紓
困解難。在延長２月份申報納稅期限的基礎上，對受疫情影響辦理申報仍有困難的納稅人，可依
法申請進一步延期。疫情嚴重地區，對繳納車輛購置稅等按次申報納稅的納稅人、扣繳義務人，
因疫情原因不能按規定期限辦理納稅申報的，可以延期辦理。（ｗｌ）

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