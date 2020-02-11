【抗疫維穩】專家：疫情影響內地ＧＤＰ至多１％，視需要降息降準

《經濟通通訊社１１日專訊》國家金融與發展實驗室副主任曾剛於《２１世紀經濟報道》撰

文稱，根據不同情景假設，預測疫情對全年ＧＤＰ增速的負面影響區間大概在０﹒２％－１％之

間。從決策角度考慮，建議把困難想得大一些，根據實體經濟和金融市場運行的情況，視實際需

要來選擇降準、降息等工具以及各種流動性操作。

文章認為，預計本次肺炎疫情對經濟增速的影響比ＳＡＲＳ更大。在對整體經濟形成短期負

面衝擊的同時，現金流相對緊張的中小微企業的風險顯著上升，預計一季度失業率上行壓力增大

。從政策層面，一是適度加大逆周期調節政策力度，視實際需要來選擇降準、降息等工具以及各

種流動性操作，對衝疫情的負面衝擊，進一步降低實體經濟融資成本，為穩經濟創造適宜的貨幣

金融環境。

財政政策方面，需要發揮更重要的作用，具體包括：適度擴大赤字規模；加大疫情相關財政

支出；適度減免受疫情影響較嚴重的行業（如消費和交通運輸等行業）的稅費；進一步降低中小

微企業的負擔，對部分行業企業可以考慮財政貼息；適度擴大基建投資規模。

此外，應繼續引導保險資金、銀行理財以及其他資管機構進入資本市場，同時因地制宜，靈

活調整資管新規的過渡期要求，為市場穩定提供長期的支撐。（ｗｌ）

