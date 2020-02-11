《經濟通通訊社１１日專訊》工信部副部長辛國斌在全國工業通信業企業復工復產電視電話
會議上指出，疫情嚴重地區特別是湖北省仍然要把疫情防控放在首位，至於其他地區，在做好防
控的同時，要加快推動企業復工復產，細化明確分批復工方案。要推動大企業重點項目順次復工
復產，對照省份下達的工業增加值增速全力以赴把１至２月份的欠帳補回來；要推動產業鏈關鍵
核心環節企業的復工復產，帶動產業鏈上下游協同復工。（ｅｙ）
11/02/2020 15:55
【武漢肺炎】工信部：各地要全力把首兩月工業生產欠帳「補回來」
《經濟通通訊社１１日專訊》工信部副部長辛國斌在全國工業通信業企業復工復產電視電話
會議上指出，疫情嚴重地區特別是湖北省仍然要把疫情防控放在首位，至於其他地區，在做好防
控的同時，要加快推動企業復工復產，細化明確分批復工方案。要推動大企業重點項目順次復工
復產，對照省份下達的工業增加值增速全力以赴把１至２月份的欠帳補回來；要推動產業鏈關鍵
核心環節企業的復工復產，帶動產業鏈上下游協同復工。（ｅｙ）
|生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
|剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
|生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
|剖析天下11/02/2020
美國經濟 隱憂猶存
|樂天金匯11/02/2020
肺炎疫情未見好轉 金價見支持
|生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】林鄭：不掉以輕心 會聯同工程師全面調查長康邨情況
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰