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11/02/2020 15:55

【武漢肺炎】工信部：各地要全力把首兩月工業生產欠帳「補回來」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》工信部副部長辛國斌在全國工業通信業企業復工復產電視電話
會議上指出，疫情嚴重地區特別是湖北省仍然要把疫情防控放在首位，至於其他地區，在做好防
控的同時，要加快推動企業復工復產，細化明確分批復工方案。要推動大企業重點項目順次復工
復產，對照省份下達的工業增加值增速全力以赴把１至２月份的欠帳補回來；要推動產業鏈關鍵
核心環節企業的復工復產，帶動產業鏈上下游協同復工。（ｅｙ）

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