【ＦＯＣＵＳ】侵侵祭創紀錄預算案，大興赤字拼連任

【ＦＯＣＵＳ】白宮周一（１０日）公布題為「Ａ ｂｕｄｇｅｔ ｆｏｒ

Ａｍｅｒｉｃａ’ｓ ｆｕｔｕｒｅ」的２０２１年預算案。作為侵侵的準「連任宣言」，此份

創紀錄的逾４﹒８２萬億美元支出藍圖，一邊大削對外援助、社會福利、環境保護等使費，另一

邊不遺餘力資助太空部隊、網絡戰、高超音速研發等國防項目。

預算案並顯示，儘管侵侵首次當選時提出的「十年內消除赤字」宏圖大計，在未來長達

１５年都難以實現；但白宮預計美國未來５年ＧＤＰ都將保持３％增長，加上憧憬延長減稅措施

，標指納指再破頂。鑒於１１月總統大選結果揭盅前，侵侵必扭盡六壬維持美國經濟及股市熱度

，強勢回歸的美元或為新興市場帶來逆風。



＊列五大核心優先事項，再提中國威脅＊



每逢選舉年，白宮公布的財政預算案因被視作現任總統的准「連任宣言」，而倍受矚目。於

周一公布的２０２１預算案中，侵侵開篇即大談他的五大核心優先事項，包括更好的貿易協議、

以實力維護和平、遏制鴉片類藥物氾濫、放鬆監管、能源獨立。

他並力數美國面臨的新興威脅，涵蓋保護美國的經濟、重建美國國防、密切盟友以推進自由

價值，其中提及挫敗中國重塑印太地區的企圖，並特別撥款３０００萬美元全球反擊中文宣傳及

假消息。

最新預算案預算支出高達創紀錄的逾４﹒８２萬億美元（赤字９６６０億美元），包括

７５３０億美元國防開支、１１５１億美元社會安全開支、１１９８億美元醫療及補助開支，以

及３７９億美元利息開支等。

值得一提的是，儘管整體軍費僅較上年增加０﹒６％，但整個財年的武器研發測評預算就升

至創紀錄的１０６６億美元，另為太空部隊、網絡戰、高超音速項目分別泵水１５４億、

９８億、３２億美元。



＊削對外援助及社福開支，留意強美元＊



與之相比，新財年以改革之名取消、削減的支出分別達２８０億、２００億美元，最受傷的

首推國務院旗下的對外援助項目（如開發援助、糧食援助、亞洲基金等），直接取消逾５９億美

元。其次是涵蓋醫療、房屋、教育、交通、勞工等的社會安全網，例如取消低收入家庭能源援助

計劃（３７﹒４億美元）、社區發展整筆撥款（３４﹒３億美元）；削減出租補助計劃

（３５﹒２億美元）、高速公路基建計劃（２１﹒６億美元）等。

眾議院議長佩洛西就指摘相關削減是「野蠻」，稱預算案是價值的體現，諷刺侵侵再一次顯

示出他對美國家庭的健康、財務安全及福祉的「重視」程度。如無意外，預算案勢遭民主黨控制

的眾議院否決。

不過，最新非農就業表現強勁，加上憧憬延長減稅措施，標指納指周一再破頂；而白宮於預

算案預計，美國今年實質ＧＤＰ增長將達３﹒１％，此後到２０２５年都將維持３％增速。可以

預見，一心連任的侵侵在１１月總統大選結果揭盅前，必扭盡六壬維持美國經濟及股市熱度。

年初以來已反彈逾２％的美匯，加上新冠肺炎疫情肆虐、德國政壇地震、歐盟提高對英國談

判要價，新興市場須留意強勢美元引發的逆風。

