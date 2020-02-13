《股壇解碼－戴名》道指我行我素；艾德韋宣（９９１９）不宜沾手

《股壇解碼》儘管環球經濟表現不好和中國疫情緊張，道指在跌穿２８３５０的支持位後並

沒有受外圍因素影響而越走越低，反而迅速反彈並創出高位，雖然上周末道指在沒有太大負面消

息的情況下跌近３００點，如果比較標指和道指的跌幅，投資者會發現道指的跌幅（按百分點算

）遠比標指大，數據顯示指數的下跌主要集中在道指成分股，相信與之前急速反彈所造成的獲利

盤有關，相信市場在完全消化負面消息後將會迎來下一輪的升浪，預期首階段升浪的目標將在２

９８００點。特朗普一如所料的逃過彈劾，其支持度亦創上任以來最高。佩洛西及後在公開場合

中與特朗普的針鋒相對更給外界民主黨大勢已去的感覺，在特朗普連任可期的情況下，道指很大

概率將在今年下半年一路走高，投資者可以多留意與美元相關資產。



＊劍拔弩張＊



中東局勢持續升溫，美軍Ｆ３５Ａ隱形戰機派駐沙特部署，目標明顯是針對伊朗，加上特朗

普的明刀明槍，相信部署完成後便會有所行動，假若中東戰火重燃，油價必定大幅飆升，身為全

球最大石油輸出國之一的美國當然也是其中一個受惠者，投資者最近可以密切關注油價走勢。



＊殃及池魚＊



武漢肺炎疫情持續嚴峻，全國各地多個城市陸續出台限制出行措施，確診人數亦每日數以百

計的增加，疫情何時見頂尚不確定，但可以肯定抗疫戰將會是一場持久戰，由於傳播方式的多元

化，抗疫物資的緊張短缺，這些都沒有可能在短時間內解決，其中零售業和服務業首當其衝受到

重挫，製造業受停工影響面臨倒閉，種種的不利條件下，相信中國今年的經濟表現將會非常差，

由於近期中央指示銀行就疫情嚴峻而容許客戶延遲還款，這也會對銀行造成一定的資金壓力，表

面上不相關的金融類股份相信會是這場疫情中的重災區。



＊翻雲覆雨＊



上周指出恆指在２７０００點位置的認購期權出現建倉跡象，恆指在上周出現反彈，當中並

沒有任何利好出台，反而是負面消息不斷，反彈從何而來，相信散戶心中有數，大戶的消息靈通

和把握能力有目共睹。期權方面沒有明顯建倉跡象，反而２７０００點的認購期權已開始出現平

倉活動，反彈目標亦已超額完成，投資者切忌高追，加上疫情的不確定性，港股短期內相信難有

起色，預期下跌支持位在２５２００點附近。



＊股票簡評＊



艾德韋宣集團（０９９１９）主要提供體驗營銷、數字營銷和品牌推廣，當中包括公共關係

服務、管理和經營體育賽事，以及投資娛樂項目。集團亦同時經營ＩＰ發展業務，西甲聯賽及阿

莫里體育組織已分別授權艾德韋宣集團於中國使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌的獨家權

利以組織，推廣和舉辦獲許可的品牌活動。這次武漢肺炎疫情已令國內所有大型活動近乎全面取

消，對集團的收入來說是一個嚴重打擊。在疫情沒有完全過去的情況下，艾德韋宣集團的收入將

陷入暴跌的局面，慶幸的是集團的財政年度為每年的１月至１２月，疫情因素在年報中不會被充

分反映出來；但今年（２０２０年）上半年的財報可以預期會非常差強人意，同時亦可以預期下

半年的經營情況因受疫情影響也不會出現重大起色，對股價來說是最大的不利因素。另外公司的

五名主要股東共持股約６８％，估計連同其他的相關人士持股量會更高，一直以來股權太集中的

公司都不利散戶投資者，這點也是投資前要注意的地方。走勢方面更出現一浪低於一浪的情況，

看成交量有派貨的嫌疑，如果將疫情因素考慮在內，艾德韋宣集團的合理股價不會超過０﹒４元

。投資者現階段切勿沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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