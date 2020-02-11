【企業盈喜】北控城市資源（０３７１８）料去年純利增逾５０％

《經濟通通訊社１１日專訊》北控城市資源（０３７１８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利按年增長逾５０％，即約７﹒０８億元。

該集團指，純利增長主因收益按年增長逾３０％、環境衛生服務項目於期內獲得的新項目收

益增加約３﹒６９億元、環境衛生服務項目毛利率由２０１８年度的２１﹒５％上升至去年的

２２﹒５％及危險廢物處理業務於期內收益增加約９５３０萬元，特別是來自位於寧夏的回收循

環利用項目的收益增加。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

