《經濟通通訊社１１日專訊》北控城市資源（０３７１８）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利按年增長逾５０％，即約７﹒０８億元。
該集團指，純利增長主因收益按年增長逾３０％、環境衛生服務項目於期內獲得的新項目收
益增加約３﹒６９億元、環境衛生服務項目毛利率由２０１８年度的２１﹒５％上升至去年的
２２﹒５％及危險廢物處理業務於期內收益增加約９５３０萬元，特別是來自位於寧夏的回收循
環利用項目的收益增加。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
11/02/2020 07:53
【企業盈喜】北控城市資源（０３７１８）料去年純利增逾５０％
《經濟通通訊社１１日專訊》北控城市資源（０３７１８）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利按年增長逾５０％，即約７﹒０８億元。
該集團指，純利增長主因收益按年增長逾３０％、環境衛生服務項目於期內獲得的新項目收
益增加約３﹒６９億元、環境衛生服務項目毛利率由２０１８年度的２１﹒５％上升至去年的
２２﹒５％及危險廢物處理業務於期內收益增加約９５３０萬元，特別是來自位於寧夏的回收循
環利用項目的收益增加。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
|國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
|生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
|生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
|中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
|興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
|FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰