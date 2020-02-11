《日入而息》港鐵指疫情影響顯著，南韓將港澳劃為疫區，港股回升

《今天重點》﹡路透：習近平警告疫情防控措施過度可能傷害經濟

﹡林鄭月娥稱不掉以輕心，會聯同工程師全面調查長康邨情況；林鄭月娥稱政

府已將入境人流減至最低，封關說法已無意思；衛生署指截至中午本港新增

７宗確診，累計共４９宗；袁國勇指市民不要太悲觀，香港確診仍較日本新

加坡少

﹡南韓明起將港澳劃為疫區，實施嚴格檢疫措施

﹡港鐵（０００６６）指業務因疫情受到顯著影響，屯馬綫本周五營運

﹡傳阿里巴巴（０９９８８）被排除在港股通之外



《即日市況》﹡國家發改委推動復工復產，港股升３４２點收２７５８３



《深滬股市》﹡滬指六連彈今升０﹒４％，距修補春節裂口還差７５點



《美元匯價》﹡德國經濟數據不振，歐元短期走勢將受壓；歐元最新報１﹒０１１５╱

１８，日圓最新報１０９﹒８４╱８７



《公司業績》﹡東方證券（０３９５８）１月份淨利潤按年升９６﹒５％

﹡平安好醫生（０１８３３）去年虧損收窄至７﹒３４億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡森信紙業（００７３１）旗下ＦｏｏｄＷｉｓｅ為ＨＫＴＶｍａｌｌ擴展自

取網絡

﹡港交所（００３８８）Ａ股權重獲調整期間，滬深港通參與者須做好系統準

備

﹡中匯集團（００３８２）疫情對集團整體無影響，四會校區將如期運營

﹡謝瑞麟珠寶（００４１７）將暫時關閉香港澳門１５家分店

﹡遠東發展（０００３５）以２８２５萬英鎊收購倫敦Ｅｎｓｉｇｎ

Ｈｏｕｓｅ

﹡富臨集團（０１４４３）灣仔陶源酒家員工確診，分店關閉１４天

﹡中生製藥（０１１７７）治療乳腺癌藥物獲美國新藥申請批准及德國上市許

可

﹡青島銀行（０３８６６）獲中國銀保監批准籌建理財公司

﹡華訊（００８３３）深圳及宜春廠房分別於１７日及月底恢復營運

﹡綠地香港（００３３７）１月份合約銷售額按年跌６４﹒６％

﹡國瑞置業（０２３２９）１月份簽約銷售額按年下跌２４﹒２％



《國企紅籌》﹡首都機場（００６９４）１月旅客吞吐量按年跌１５﹒４％



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）預計２月底日產５００萬口罩、５萬瓶消毒液

﹡３６１度（０１３６１）捐贈２０００套醫用級別護目鏡和防護服予武漢

﹡金地商置（００５３５）１月份合約銷售總額按年跌１９﹒８７％



《中國要聞》﹡新一批國產遊戲版號下發，騰訊阿里網易有遊戲獲批

﹡人社部建議線上找到工作再出門

﹡銀保監表示推廣人身保險電子化回訪，禁通過第三方平台

﹡上海將對符合條件的中小企業減免兩個月租金

﹡警告法國若封殺華為將報復，法官員稱中方在進行威脅

﹡保利地產表示上月銷售額及銷售面積同比大減三成

﹡財政部提前下達今年新增地方政府債務限額８４８０億

﹡人行審查通過萬事網聯公司銀行卡清算機構籌備申請

﹡湖北人大任命王賀勝為省衛健委主任，免去劉英姿職務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１６６４﹒０４點



《其他消息》﹡地監局表示代理宣傳樓盤不可發放內容失實廣告

﹡政府表示２０１８年服務輸出總額按年升９﹒３％

﹡香港在最宜東亞外派僱員居住城市排名急跌至第９３位

﹡深股通額度全日用３﹒２億元；滬股通額度全日用２１﹒６億元，陸股通淨

流入逾１０億

﹡證監會對邦盟滙駿作出譴責及罰款３７０萬，暫時吊銷負責人牌照



《武漢肺炎》﹡藍思科技表示員工復工後發現病例屬謠言，生產正常有序

﹡湖北省衛健委黨組書記、主任雙雙被免職

﹡國稅總局表示調整稅收管理措施，助受疫情影響企業紓困

﹡全國確診病例突破４﹒２萬宗，死亡人數破千

﹡廣東新增確診２６例累計１１７７例，深圳增７例居首

﹡英國確診病例升至８宗，英航取消３月底前往內地航班

﹡澳門連續６天無新增確診，政府強烈呼籲市民切勿聚集

﹡西藏林芝勸返４１個旅遊團，未有新增病例

﹡林鄭月娥稱不掉以輕心，會聯同工程師全面調查長康邨情況；林鄭月娥稱政

府已將入境人流減至最低，封關說法已無意思

﹡陳肇始稱康美樓０７單位仍有９戶未能聯絡

﹡發改委表示口罩企業復工率超７６％，防護服企業７７％；發改委表示推動

復工復產為當前重要任務，確保安全有序

﹡消息指鴻海深圳廠已獲政府復工許可

﹡業界指管制口罩零售價將削弱進口誘因

﹡南韓明起將港澳劃為疫區，實施嚴格檢疫措施

﹡日產中國表示廣州及大連工廠最快下周一復工

﹡台灣提升港澳新加坡及泰國旅遊警告，籲民眾避免前往

﹡北京保險業向「抗疫」一線人員提供風險保障逾千億

﹡廣東省人大緊急立法，禁絕野味交易消費運輸食用

﹡護士總工會表示公院口罩疑失竊，促當局查市面口罩來源

﹡港府積極協助未能回台就學的學生，要求航企盡量安排

﹡外交部耿爽稱中國抗疫鬥爭既為自己，也為世界

﹡衛健委表示聚集性疫情主要發生在家庭，佔８３％以上

﹡萬通保險就疫情推出相應保障及放寬措施

﹡工信部表示各地要全力把首兩月工業生產欠帳「補回來」

﹡阿里巴巴（０９９８８）數據智能業務阿里雲將以科技對抗武漢肺炎

﹡除確診者外康美樓５名住戶出現病徵，檢測全部呈陰性

﹡衛生署表示截至今日中午，本港新增７宗確診個案

﹡上海衛健委表示援助武漢不影響本市防控和日常診療

﹡地產建設商會表示續與租戶商討減租等，以紓緩經營壓力

﹡疫情嚇怕睇樓，傳美聯及利嘉閣推無薪假停獎金制

﹡政府表示康美樓Ｙ２型設計完全符合建築物法規

﹡宏利捐贈１萬個口罩予東九龍基層家庭

﹡美團（０３６９０）推出商家專享「３０天收益額外贈送」

﹡安莉芳（０１３８８）暫停在內地多家店舖營運

﹡循道衞理聯合教會禧恩堂因同工確診關閉至本月１９日

﹡戶戶送為餐廳夥伴提供１５－２０％佣金折扣援助

﹡袁國勇稱市民不要太悲觀，香港確診仍較日本新加坡少

﹡商務部表示做好大米、肉類等重要生活物資重點城市保供

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