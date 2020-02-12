  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2020 07:46

《日出而作》美股著遍向上，油價自十三個月低反彈，金價回落

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９２７６．３４　跌　　０．４８點╱０．００％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３５７﹒７５　升　　５﹒６６點╱０﹒１７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９６３８﹒９４　升　１０﹒５５點╱０﹒１１％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４９９﹒４４　升　５２﹒５６點╱０﹒７１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３６２７﹒８４　升１３３﹒８１點╱０﹒９９％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０５４﹒７６　升　３９﹒０９點╱０﹒６５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８４，歐元兌美元１．０９１９

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金