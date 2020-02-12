《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２７６．３４ 跌 ０．４８點╱０．００％
標普５００ ３３５７﹒７５ 升 ５﹒６６點╱０﹒１７％
納斯達克 ９６３８﹒９４ 升 １０﹒５５點╱０﹒１１％
倫敦富時１００ ７４９９﹒４４ 升 ５２﹒５６點╱０﹒７１％
法蘭克福ＤＡＸ １３６２７﹒８４ 升１３３﹒８１點╱０﹒９９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０５４﹒７６ 升 ３９﹒０９點╱０﹒６５％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８４，歐元兌美元１．０９１９
12/02/2020 07:46
《日出而作》美股著遍向上，油價自十三個月低反彈，金價回落
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２７６．３４ 跌 ０．４８點╱０．００％
標普５００ ３３５７﹒７５ 升 ５﹒６６點╱０﹒１７％
納斯達克 ９６３８﹒９４ 升 １０﹒５５點╱０﹒１１％
倫敦富時１００ ７４９９﹒４４ 升 ５２﹒５６點╱０﹒７１％
法蘭克福ＤＡＸ １３６２７﹒８４ 升１３３﹒８１點╱０﹒９９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０５４﹒７６ 升 ３９﹒０９點╱０﹒６５％
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