《油金掠影》新型肺炎新增病例減油價回升，風險意願回暖金價下跌

《經濟通通訊社１２日專訊》中國新型肺炎新增感染病例減少，緩解市場對因疫情引起石油

需求長期疲弱的擔憂，周二（１１日）油價從１３個月低位回升。

布蘭特原油上升０﹒７４美元或１﹒３９％，收報每桶５４﹒０１美元。美國原油上漲

０﹒３７美元或０﹒７５％，收報每桶４９﹒９４美元。

截至周一（１０日），新型肺炎死亡病例雖突破１０００例，但新增感染病例減少。中國國

家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，疫情可能在２月達到高峰，再進入平台期，之後下滑。

但有分析師表示，現在斷言疫情到頂還早，但油價開始因樂觀情緒回升，且石油輸出國組織

（ＯＰＥＣ）仍未採取行動支撐油價。

ＯＰＥＣ＋顧問小組上周提議再減產６０萬桶╱日，但俄羅斯仍未對提議作出回應。

另外，美國能源資料協會（ＥＩＡ）周二將今年全球石油需求增長預估下調３１萬桶╱日。



＊美元指數上升打擊黃金吸引力＊



新型肺炎疫情似有好轉跡象，市場部分憂慮得到緩解，從而選擇風險較高的資產，黃金周二

下跌。

現貨金跌０﹒３％，至每盎司１５６７﹒２６美元。美國黃金期貨收跌０﹒６％，至每盎司

１５７０﹒１０美元。

因疫情病例增速有所放緩，中國企業開始復工，全球金融市場再創新高。與此同時，美元兌

一籃子貨幣觸及四個月高位，黃金吸引力減弱。

美國聯儲局理事會主席鮑威爾稱，美國經濟前景相當樂觀，但亦表示中國新冠病毒疫情對前

景構成潛在威脅。

其他貴金屬，鈀金跌０﹒６％，至每盎司２３３９﹒２６美元，白銀跌０﹒７％，至

１７﹒６３美元，鉑金漲０﹒９％，至９６９﹒４３美元。（ｆｚ）

