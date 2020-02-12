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即市新聞

12/02/2020 07:50

《油金掠影》新型肺炎新增病例減油價回升，風險意願回暖金價下跌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國新型肺炎新增感染病例減少，緩解市場對因疫情引起石油
需求長期疲弱的擔憂，周二（１１日）油價從１３個月低位回升。
　　布蘭特原油上升０﹒７４美元或１﹒３９％，收報每桶５４﹒０１美元。美國原油上漲
０﹒３７美元或０﹒７５％，收報每桶４９﹒９４美元。
　　截至周一（１０日），新型肺炎死亡病例雖突破１０００例，但新增感染病例減少。中國國
家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，疫情可能在２月達到高峰，再進入平台期，之後下滑。
　　但有分析師表示，現在斷言疫情到頂還早，但油價開始因樂觀情緒回升，且石油輸出國組織
（ＯＰＥＣ）仍未採取行動支撐油價。
　　ＯＰＥＣ＋顧問小組上周提議再減產６０萬桶╱日，但俄羅斯仍未對提議作出回應。
　　另外，美國能源資料協會（ＥＩＡ）周二將今年全球石油需求增長預估下調３１萬桶╱日。

＊美元指數上升打擊黃金吸引力＊

　　新型肺炎疫情似有好轉跡象，市場部分憂慮得到緩解，從而選擇風險較高的資產，黃金周二
下跌。
　　現貨金跌０﹒３％，至每盎司１５６７﹒２６美元。美國黃金期貨收跌０﹒６％，至每盎司
１５７０﹒１０美元。
　　因疫情病例增速有所放緩，中國企業開始復工，全球金融市場再創新高。與此同時，美元兌
一籃子貨幣觸及四個月高位，黃金吸引力減弱。
　　美國聯儲局理事會主席鮑威爾稱，美國經濟前景相當樂觀，但亦表示中國新冠病毒疫情對前
景構成潛在威脅。
　　其他貴金屬，鈀金跌０﹒６％，至每盎司２３３９﹒２６美元，白銀跌０﹒７％，至
１７﹒６３美元，鉑金漲０﹒９％，至９６９﹒４３美元。（ｆｚ）

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