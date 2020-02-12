《華爾街內望》新冠疫情憂慮緩解，美股標指納指再破頂，美債息漲

《經濟通通訊社１２日專訊》中方表示新型冠狀病毒疫情可能在４月前得到控制，美股標指

及納指周二（１１日）連續第二日破頂。

道指跌不足１點，報２９２７６點。標指高５點或０﹒１７％，報３３５７點。納指高１０

點或０﹒１１％，報９６３８點。

中國國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，疫情預計在本月達到高峰，並可能在４月結

束，緩解市場對迅速蔓延的疫情的不安。

美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）要求各大型科技公司提供，因規模太小而無需向反壟斷監管

機構報告的併購交易，微軟、Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜、蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ都成為目標

。

市場亦密切關注聯儲局主席鮑威爾在國會所做的半年經濟報告，他重申經濟在第十一年擴張

下仍然保持彈性，儲局正密切監控新冠病毒疫情在內的潛在風險。

個股方面，Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ跳漲１１﹒８％，Ｓｐｒｉｎｔ飆升７７﹒５％，有傳美國聯

邦法官批准收購Ｓｐｒｉｎｔ。競爭對手威瑞森通訊跌２﹒６％。

市場預期上述交易可能會增加訊號發射站需求，ＳＢＡ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

Ｃｏｒｐ、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｔｏｗｅｒ、Ｃｒｏｗｎ Ｃａｓｔｌｅ各漲４％至７％不等。

運動服裝品牌Ｕｎｄｅｒ Ａｒｍｏｕｒ跌１６﹒７％，公司預測今年盈利將意外下降。

十年期美債收益率升３﹒８個基點，報１﹒５８５％。（ａｌ）

