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即市新聞

12/02/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》小心處理裂口

　　《運籌帷幄》神奇數字對釐定入市水平和套利目標的幫助甚大，應多參考。不同的波浪有不
同的升幅╱跌幅目標，只要首選數浪方式未被否定，我們都可有根有據地訂出整個，包括止蝕位
和套利目標的炒賣範圍。此外，近期的高位與低位亦會提供一定的阻力和支持。若與按神奇數字
計算出來的結果相若，則該高位或低位會更為可靠。各高位連成的阻力線和各低位連成的支持線
亦具有很高的參考價值，若見被升破或被跌破（收市價計），我們須順勢行動。圖上出現的「上
升裂口」和「下跌裂口」應小心處理，因這雖代表某方的力量壓倒了另一方，若被完全補回，卻
代表對手反撲成功。這個時候，我們須認真考慮改變入市的方向。
　　在升浪╱跌浪持續了一段時間後出現的首個「下跌裂口」╱「上升裂口」尤為重要，啟示當
前市勢已經逆轉，我們應沽貨離場╱開始補貨，補貨位╱止蝕位放於已見高位之上╱低位之下。
我們找出最佳炒賣對象後，毋須介意陰陽燭日線圖上並沒有利好轉向訊號支持，卻一定不應接受
利淡轉向訊號於已錄得一定升幅後出現。於此情況下，大家應放棄炒賣該股。此外，並非於買入
訊號支持下，大家便應立即入市買貨，因我們還須考慮值博率是否吸引。由於買賣股票比買賣期
指的交易費用高，３比１值博率應是最低的水平要求。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（
專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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