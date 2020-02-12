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12/02/2020 13:36

濠賭繼續領跑藍籌，午後港股升幅擴大，現升２６３點報２７８４７

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地新型肺炎疫情見緩和，截至上日確診人數累計４﹒４萬，
但新增感染人數明顯減少。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，疫情高峰應該再今個月中
下旬出現，並在４月結束。今早港股高開１３３點，報２７７１７點，重上２５０天線（約２７
６８７）。盤中早段升幅曾收窄至３０點報２７６１４點。隨後，因疫情受重挫的濠賭股回湧，
推動港股愈升愈有，中午收報２７７７４點，升１９０點，升破廿天線（約２７６９１）。
　　午後，濠賭股繼續領跑藍籌，推動港股升幅擴大。另外，有傳中國人壽（０２６２８）預計
今年將關鍵業務在港借殼上市，現跑入藍籌前十大。現時，恆生指數報２７８４７點，升２６３
點或升０﹒９６％，主板成交６５７﹒７３億元。國企指數報１０９０２點，升９４點或升０﹒
８７％。
　　Ａ股兩市升幅亦有擴大。上證綜合指數報２９１７點，升１６點或升０﹒５６％，成交１９
２３﹒５９億元人民幣。深證成份指數報１０９０８點，升１３９點或升１﹒３０％，成交３３
３８﹒３０億元人民幣。


　　表列十大藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５６﹒７５元　　　升３﹒９４％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒５５元　　　升３﹒８４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３４﹒５０元　　　升３﹒３８％
　　創科實業（００６６９）　　６９﹒４５元　　　升３﹒１２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６０﹒４０元　　　升２﹒５５％
　　申洲國際（０２３１３）　１０９﹒６０元　　　升２﹒３３％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒２３元　　　升２﹒２４％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒８０元　　　升２﹒２１％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒８２元　　　升１﹒９５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒８０元　　　升１﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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