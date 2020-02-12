濠賭繼續領跑藍籌，午後港股升幅擴大，現升２６３點報２７８４７

《經濟通通訊社１２日專訊》內地新型肺炎疫情見緩和，截至上日確診人數累計４﹒４萬，

但新增感染人數明顯減少。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，疫情高峰應該再今個月中

下旬出現，並在４月結束。今早港股高開１３３點，報２７７１７點，重上２５０天線（約２７

６８７）。盤中早段升幅曾收窄至３０點報２７６１４點。隨後，因疫情受重挫的濠賭股回湧，

推動港股愈升愈有，中午收報２７７７４點，升１９０點，升破廿天線（約２７６９１）。

午後，濠賭股繼續領跑藍籌，推動港股升幅擴大。另外，有傳中國人壽（０２６２８）預計

今年將關鍵業務在港借殼上市，現跑入藍籌前十大。現時，恆生指數報２７８４７點，升２６３

點或升０﹒９６％，主板成交６５７﹒７３億元。國企指數報１０９０２點，升９４點或升０﹒

８７％。

Ａ股兩市升幅亦有擴大。上證綜合指數報２９１７點，升１６點或升０﹒５６％，成交１９

２３﹒５９億元人民幣。深證成份指數報１０９０８點，升１３９點或升１﹒３０％，成交３３

３８﹒３０億元人民幣。





表列十大藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５６﹒７５元 升３﹒９４％

金沙中國（０１９２８） ４０﹒５５元 升３﹒８４％

舜宇光學（０２３８２） １３４﹒５０元 升３﹒３８％

創科實業（００６６９） ６９﹒４５元 升３﹒１２％

瑞聲科技（０２０１８） ６０﹒４０元 升２﹒５５％

申洲國際（０２３１３） １０９﹒６０元 升２﹒３３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒２３元 升２﹒２４％

吉利汽車（００１７５） １４﹒８０元 升２﹒２１％

中國人壽（０２６２８） １９﹒８２元 升１﹒９５％

碧桂園 （０２００７） １０﹒８０元 升１﹒８９％

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（ｆｚ）

