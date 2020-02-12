港股重返牛熊線，高開１３３點報２７７１７點，國指漲３９點

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股再度破頂，惟指數升幅明顯轉弱，亞洲股市今早反應

不一，日經升１１７點，首爾指數跌４點，港股今早高開１３３點並重返俗稱「牛熊線」的２５

０天線（２７６８７點）。個股方面，創科（００６６９）高開近４％，突破７０元關口兼為開

市最佳表現股份；另外重磅股受大行友邦（０１２９９）升逾１％，帶動大市氣氛。現時，恆生

指數報２７７１７點，升１３３點或升０﹒４８％，主板成交２５﹒７７億元。國企指數報１０

８４７點，升３９點或升０﹒３７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６８％，報５９﹒０５元；港交所（００３８

８）升０﹒６７％，報２７２元；騰訊（００７００）升０﹒２４％，報４１０元；中移動（０

０９４１）升０﹒８３％，報６７元；友邦（０１２９９）升１﹒２５％，報８１﹒１５元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ７０﹒００元 升３﹒９３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１８元 升１﹒６１％

信和置業（０００８３） １１﹒０８元 升１﹒４７％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４６元 升１﹒４１％

中海油 （００８８３） １２﹒４８元 升１﹒３０％



友邦保險（０１２９９） ８１﹒１５元 升１﹒２５％

金沙中國（０１９２８） ３９﹒５０元 升１﹒１５％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒１５元 升１﹒０１％

長和 （００００１） ７０﹒９０元 升１﹒００％

華潤置地（０１１０９） ３５﹒９０元 升０﹒９８％

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（ｕｌ）

