《盤後部署》港股企穩牛熊分界線，短期或挑戰二萬八關

《經濟通通訊社１２日專訊》美股隔晚（１１日）繼續破頂，同時中國新冠肺炎感染人數速

度比早前見下降，以及中國衛健委高級別專家組組長鍾南山指，疫情高峰應該本月中下旬出現並

在４月結束。消息刺激港股高開１３３點報２７７１７點，一舉升破二十天線（約２７６９６點

）及俗稱牛熊分界線的二百五十天線（約２７６８７點）。此外，內地提前下達２０２０年新增

地方政府債務限額８４８０億元人民幣，令港股愈升愈有，最多曾漲３０９點見２７８９２點，

當中賭股、保險股及本地銀行股表現標青。港股最終收報２７８２３點，升２３９點或升

０﹒８７％，主板成交１１２２﹒３４億元增約１﹒１％。國企指數報１０８８４點，升７６點

或升０﹒７０％。

Ａ股同告反彈，上證綜合指數報２９２６點，升２５點或升０﹒８７％。深證成分指數報

１０９４０點，升１７２點或升１﹒６０％，兩市總成交７９００﹒７９億元人民幣。



＊美國銀行經濟學家指參考ＳＡＲＳ影響做對比具誤導性＊



據《ＣＮＢＣ》美國銀行全球經濟學家Ｅｔｈａｎ Ｈａｒｒｉｓ近日表示，大家不應以沙

２００３年沙士（ＳＡＲＳ）情況與目前的新冠肺炎疫情對經濟的影響做對比，這具誤導性。他

指２００２年中國佔全球ＧＤＰ僅４％，但直至去年中國已佔全球經濟總量的１６％，更是全球

第二大經濟體，這就是差別。他又指當時與目前推動經濟因素的因素亦不同，當時主要由投資推

動，目前則主要是消費及零售帶動，故經濟走勢較容易受生產率影響。

另外，ＤａｔａＴｒｅｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的聯合創始人Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｃｏｌａｓ

又表示，２００３年世界各國與現在身處的政治背景不盡相同，當時是對美伊戰爭和石油短缺的

擔憂，然後股票市場對此的擔憂在ＳＡＲＳ期間展現。故ＳＡＲＳ與目前新冠肺炎疫情作比較是

沒用處的。

據《路透》報道，美國明尼蘇達聯儲總裁Ｎｅｅｌ Ｋａｓｈｋａｒｉ指出，美聯儲目前貨

幣政策只是為經濟帶來少許提振，當前利率為中性或輕微寬鬆，但並非非常寬鬆。他認為新冠肺

炎或令中國經濟下行，若疫情同時直接影響美國經濟，他相信美聯儲的貨幣政策將會回應實況。



＊投資者應趁港股接近二萬八關減磅＊



全國新冠肺炎感染人數增速見下降趨勢，同時內地提前新增地方政府債務限額，加上內地企

業陸續復工，刺激港股再度逼近二萬八關，惟不容過份樂觀，在二萬六關水平買入股票的投資者

反而可趁機減磅。事實上，港股短期走勢相信仍是受新冠肺炎疫情主導，本港目前總確診人數

為４９宗，宗數的增加卻未見下跌趨勢，故投資者或可待２月後才決定是否再度入市，因為本港

目前是否出現大規模社區爆發言之尚早，但料２月底自有分曉。

技術方面，近期港股頗為強勢，今日一舉升破二十天線及二百五十天線，近２周的累積升幅

已經超過１４００點。若未再有好消息支持，港股短期或出現調整不足為奇，料二萬七關見支持

。然而，雖然港股目前有調整風險，但其目前重回保力加通道中軸，以及現企穩二百五十天線，

調整過後或有機會再挑戰二萬八關之上。惟港股短期仍受經濟不明朗因素及肺炎疫情影響，故建

議投資者先忍手為妙。（ｋｓ）

