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即市新聞

12/02/2020 17:27

《台股攻略－馮偉明》台股加權指數大升過百點收市

　　《台股攻略》隨著投資者對新型肺炎疫情的擔憂稍微減退，標準普爾５００及納斯達克兩大
指數連續兩個交易日破頂，刺激台股今日繼續轉好，加權指數收１１７７４點，升１１０點，成
交金額增至新台幣１４８７億元。
　　蘋概三王之中大立光終止跌勢，今日以最高價新台幣４８４０元作收，大升新台幣１５０元
，升３﹒２％，鴻海亦強勁反彈，升超過３％，收新台幣８５﹒５元，台積電則穩步走揚，升
１﹒０６％，收新台幣３３５元。除電子股外，富邦金及國泰金帶動金融股指數走高，而裕隆集
團及及泰車等亦帶領汽車股走揚。ＰＣＢ板塊今日亦同樣造好，華通、臻鼎、聯茂、健鼎及金像
電股價走強，健鼎及聯茂亦接近漲停；而軟板板塊包括台虹、新揚科、嘉聯益、亞電及律勝等，
股價亦同步高收。台股指數隨台積電帶動下愈走愈順，於約１１３３０點有強勁支持，在守住季
線後，預料阻力為１１８２０點附近，台積電能否持續強勢成為後市焦點。
　　大市指數仍於１１６００點附近波動，新型肺炎疫情的後續發展及中國內地廠房的復工情況
仍是影響台股的重要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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