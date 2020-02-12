《台股攻略－馮偉明》台股加權指數大升過百點收市

《台股攻略》隨著投資者對新型肺炎疫情的擔憂稍微減退，標準普爾５００及納斯達克兩大

指數連續兩個交易日破頂，刺激台股今日繼續轉好，加權指數收１１７７４點，升１１０點，成

交金額增至新台幣１４８７億元。

蘋概三王之中大立光終止跌勢，今日以最高價新台幣４８４０元作收，大升新台幣１５０元

，升３﹒２％，鴻海亦強勁反彈，升超過３％，收新台幣８５﹒５元，台積電則穩步走揚，升

１﹒０６％，收新台幣３３５元。除電子股外，富邦金及國泰金帶動金融股指數走高，而裕隆集

團及及泰車等亦帶領汽車股走揚。ＰＣＢ板塊今日亦同樣造好，華通、臻鼎、聯茂、健鼎及金像

電股價走強，健鼎及聯茂亦接近漲停；而軟板板塊包括台虹、新揚科、嘉聯益、亞電及律勝等，

股價亦同步高收。台股指數隨台積電帶動下愈走愈順，於約１１３３０點有強勁支持，在守住季

線後，預料阻力為１１８２０點附近，台積電能否持續強勢成為後市焦點。

大市指數仍於１１６００點附近波動，新型肺炎疫情的後續發展及中國內地廠房的復工情況

仍是影響台股的重要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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