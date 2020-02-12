《窩輪豪情－梁業豪》市場監管

《窩輪豪情》香港交易所旗下全資附屬公司香港結算、聯交所期權結算所與期貨結算公司均

屬《證券及期貨條例》所指的認可結算所。香港結算與聯交所期權結算所分別提供證券與股票期

權交易的結算和交收服務，包括於聯交所進行或須受聯交所的規則規限的買賣和交易；期貨結算

公司則提供於期交所進行的交易的結算和交收服務。

目前香港證券及期貨業由《證券及期貨條例》監管。《證券及期貨條例》整合及革新了１０

條規管證券及期貨業的條例，其主要及附屬條例均已於２００３年４月１日生效。根據法例，任

何人士於香港經營證券買賣業務或期貨合約買賣業務，均須獲證監會發牌，又或符合其中一項發

牌豁免規定。

除此以外，據聯交所與期交所頒布的規則規定，任何人士如欲於該兩家交易所，或透過其設

施進行買賣，必須持有有關交易權。交易權賦予持有人可於有關交易所，或透過其設施進行買賣

的權利。然而，只持有交易權本身並不代表持有人獲准於有關交易所，或透過其設施實際買賣。

如欲進行此等買賣，有關人士必須根據有關交易所的規則（包括須遵守一切有關法例及監管規定

的規則），註冊成為其參與者。

聯交所交易權與期交所交易權分別由聯交所與期交所，按各自不時訂定的程序發出。此外，

有意人士亦可於聯交所與期交所的規則規限下，向現有交易權持有人購入有關交易所的交易權。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

