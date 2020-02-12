《古臣周記－古臣》疫情仍然未受控，手遊股、軟件股要點揀？

《古臣周記》上個星期就同大家分析咗疫情下嘅醫藥相關股，今個星期阿臣都會繼續同大家

分析其他近期逆市板塊部署屬。自疫情爆發到依家都超過一個月，但確診人數仍然不斷增加，而

各個一線城市都陸續實行封閉管理小區，民眾留喺家中嘅時間多咗，而好多公司都延長員工

ｈｏｍｅ ｏｆｆｉｃｅ時間。阿臣就留意到手遊、軟件股升勢凌厲，呢類股係唔係咁值得吸納

？毀譽參半嘅保險股究竟邊一面影響更強？



＊疫情刺激「雲辦公」需求，「宅經濟」成就手遊股＊



為咗遏止疫情進一步蔓延，神州延長農曆春節假期，假係長咗但又出唔到門，相信有唔少人

都會選擇打機消磨時間。據內媒數字，ＱＱ（００７００）旗下手遊《王者榮耀》於農曆新年期

間每日流水可高達２０億人仔，活躍人數達到１﹒５億，更有人講笑話唔存在唔打機嘅人。可以

話今次嘅疫情將走勢偏弱嘅手遊股拉返起身，但係現階段手遊股嘅強勢或係季節性，神州對遊戲

產業嘅限制不能忽視。為防止青少年沉迷遊戲，神州收緊對遊戲版號嘅審核，而且所有遊戲要有

依個版號先可以出版運營，可見政府係嚴管遊戲業發展。

相比之下，軟件股嘅前景好似就比遊戲股光明好多。日前，野村就喺報告上面講，為控制好

疫情，減少人群聚集，更多企業允許員工喺屋企彈性辦公，相信可以激起對遙距辦公、溝通軟件

應用及解決方案嘅需求。更何況遙距辦公呢個需求係可以持續性增長：首先，遙距辦公喺屬於一

個未開發嘅市場，而現有嘅軟件比較著重溝通，通過今次或會激發更多需求。其次，成日話今年

係５Ｇ服務元年，遙距軟件如果可以配合雲計算及５Ｇ技術，相信可以突破到操作上嘅阻礙。



＊保險償付能力足，長線向好＊



自疫情爆發以來，因為市場擔憂理賠數量激增，及影響第一季度保費同增員，保險股處於跑

輸行業嘅狀態。的確喺疫情下，民眾更趨向留喺屋企，好多企業復工時間都遙遙無期，喺幾乎全

部經濟活動都停滯情況下，就會直接減少咗非壽險類嘅保單數量。而且喺疫情爆發初期，神州為

咗減少人員流動，各大航班、火車都可以免費退票，再加埋國際間嘅入境限制，更令保險公司雪

上加霜，大幅增加左旅遊保險理賠金額。

不過，今次疫情都為保險帶來一波健康保險嘅需求，同埋可以順便優化埋保險公司線上服務

，其實都可以話係因禍得福，尤其係有涉及線上業務嘅保險公司。另外，根據數據，目前神州保

險業綜合償付能力充足率達２﹒５倍，流動性穩定，風險抵禦力強，所以都唔洗太擔心賠蝕曬。

而惠譽都喺最近報告講，相信公眾對健康保險嘅意識，會透過今次疫情而有所提高，自然將促進

保險公司持續轉向利潤率更高嘅健康保險業務，長遠嚟講更有利。



＊嫌軟件股升得太急，等回調入金軟＊



伴隨著日後５Ｇ嘅普及發展，加上依家競爭並唔強，相信遙距辦公喺日後將會係一塊肥豬肉

，阿臣就特別睇好行業龍頭金山軟件（０３８８８）。不過近排佢股價受到疫情嘅炒作，一枝大

陽燭上去，嫌佢升得太急，打算等佢回落到十天線（約２５﹒３２元）先吸納。其他持股暫時按

兵不動。



表列截至２月１２日（上午１１：１５時止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒１４ １５１４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１４６﹒００ １１４６０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ７１﹒４０ ３５７００

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１３﹒２０ ２１３２０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒４４ ６４４０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ １０﹒４６ ２０９２０

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股票市值 ： １１０９８０元

剩餘現金 ： ７８６５０元

組合淨值 ： １８９６３０元

組合本月收益表現： ＋２﹒３％（截至上月底止組合淨值：１８５３３５元）

組合累計收益表現： ＋８０﹒６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日上午１１：１５ａｍ

